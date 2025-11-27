Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Bir kişinin öldüğü yangının sebebi 'çoklu priz' çıktı

Bir kişinin öldüğü yangının sebebi 'çoklu priz' çıktı

18:2927/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Felçli hasta İsmet Çubuk hayatını kaybetti
Felçli hasta İsmet Çubuk hayatını kaybetti

Kütahya'da 8 katlı binanın giriş katında çıkan yangında felç hastalığı nedeniyle yatalak olan İsmet Çubuk hayatını kaybetti. Yapılan incelemede yangının, evdeki çoklu prizden çıktığı tespit edildi.

Kütahya’da bir apartmanın giriş katında felçli hasta İsmet Çubuk’un (68) öldüğü yangının, evdeki çoklu elektrik prizinden çıktığı tespit edildi. Çubuk’un eşi Şükran Çubuk’un ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kentte, 75’inci Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın İsmet ve Şükran Çubuk çiftine ait giriş katındaki dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Apartmandakiler, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin kontrolünde felç hastalığı nedeniyle yatalak olan İsmet Çubuk’un yaşamını yitirdiği, eşi Şükran Çubuk’un (65) ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Şükran Çubuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Şükran Çubuk’un durumunun iyiye gittiği belirtildi. İsmet Çubuk’un cansız bedeni ise polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İncelemede yangının evdeki çoklu elektrik prizinden çıktığı tespit edildi. Öte yandan, yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen apartmanda yaşayan 1 kişinin de adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.



#Yangın
#Priz
#Hasta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS borçları silinecek mi? Hangi borçlar silinecek? 11. Yargı Paketi'nden milyonları ilgilendiren düzenleme