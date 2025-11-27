Elazığ itfaiyesi bin 482 yangına müdahale etti

Elazığ İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 11 ayda bin 482 yangına müdahale ederken 38 bin 272 vatandaşa hizmet verdi.
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2025 yılında da kentin dört bir yanında ve başka illerde birçok olaya müdahale etti, çeşitli eğitimler ve tatbikatlar düzenledi. 2025 yılının kasım ayına kadar yangınlar başta olmak üzere trafik kazaları ve kurtarma operasyonları için 4 bin100 kez görev yapan ekipler, eğitim faaliyetlerine de ara vermeden devam etti. Yapılan çalışmalarda 30 bin vatandaşa eğitim veren ekipler toplamda ise 38 bin 272 kişiye ulaşılarak vatandaşların her an yanında oldu.
Ekipler, 11 aylık süre içerisinde bin 386’sı kent genelinde, 96’sı mücavir alan dışında meydana gelen toplam bin 482 yangına müdahale ederken 156 kazaya da hızlı bir şekilde ulaştı ve kurtarma faaliyetlerinde 736 olayı çözüme kavuşturdu. Öte yandan su baskınlarına da müdahalede bulunan Elazığ İtfaiyesi, 387 hayvan kurtarma operasyonunu da başarıyla tamamladı.
Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kent genelinde önemli çalışmaların yürütüldüğü, hem müdahale faaliyetleri hem de eğitim uygulamalarıyla hizmet kalitesinin günden güne artırıldığı belirtildi. Açıklamada, ekiplerin; vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyarak olası riskleri en aza indirmek için yoğun faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.