Elazığ itfaiyesi bin 482 yangına müdahale etti

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2025 yılında da kentin dört bir yanında ve başka illerde birçok olaya müdahale etti, çeşitli eğitimler ve tatbikatlar düzenledi. 2025 yılının kasım ayına kadar yangınlar başta olmak üzere trafik kazaları ve kurtarma operasyonları için 4 bin100 kez görev yapan ekipler, eğitim faaliyetlerine de ara vermeden devam etti. Yapılan çalışmalarda 30 bin vatandaşa eğitim veren ekipler toplamda ise 38 bin 272 kişiye ulaşılarak vatandaşların her an yanında oldu.