



Hong Kong'da yedi kule yangını: Binlerce kişi 'Sos Haritasına' kilitlendi





44 KİŞİ ÖLDÜ, 279 KİŞİ KAYIP

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court konutlarında çıkan ve son 60 yılın en ölümcül yangınına dönüşen felaket, şehrin büyük bölümünü yasa boğdu.





Çarşamba öğleden sonra başlayan yangın hızla büyüyerek sitede yedi kuleyi etkisi altına aldı. En az 44 kişi hayatını kaybetti, 279 kişi kayıp ve 45 kişi ise kritik durumda. Yaklaşık 900 kişi geçici barınaklara tahliye edildi.





Hong Kong lideri John Lee, yangının gece yarısına doğru “kontrol altına alınmaya başladığını” ancak sıcaklık ve söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı. Üç kişi kundaklama veya ihmal şüphesiyle gözaltına alındı.

ALEVLERİ TIRMANDIRAN UNSUR NE?

Yetkililer, yangının 31 katlı bir bloktaki dış cephe iskelelerinde başladığını, rüzgarla birlikte bambu iskele, koruyucu ağ, su geçirmez branda ve plastik kaplama boyunca hızla yayıldığını bildirdi. Bu malzemelerin “normalden çok daha yoğun bir şekilde yandığı” belirtildi.

YANGIN KATLAR ARASINDA NASIL YAYILDI?

Bazı binaların içinde ise pencerelere yapıştırılmış strafor paneller olduğu tespit edildi. Bu paneller hem havalandırmayı engelledi hem de alevlerin katlar arasında hızla dolaşmasına yol açtı.





Yangın nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 37 yaşındaki itfaiyeci Ho Wai-ho da bulunuyor. Çok sayıda itfaiyeci dumandan ve yüksek ısıdan etkilendi.

BİNLERCE KİŞİ “SOS HARİTASINA” KİLİTLENDİ

Wang Fuk Court, 1980’lerde inşa edilen, yaklaşık 2 bin daire ve 4 bin 800 kişi barındıran büyük bir kamu konutu kompleksi. Son aylarda kapsamlı bir dış cephe yenilemesi nedeniyle binaların etrafı baştan aşağı iskele ve koruyucu ağlarla kaplıydı.





Felaket sırasında ve sonrasında binlerce aile, bir grup gönüllünün hazırladığı Google Form tabanlı “SOS haritası”na sarıldı. Site sakinleri ve yakınları tarafından doldurulan bu tablo, her daireyi bir renkli kareyle gösteriyordu.





Yeşil: Güvende

Kırmızı: Yanıt yok, yardım çağrısı veya ölüm

Gri notlar: Evcil hayvanların durumu, içeride kimlerin olabileceği





Bu sabah itibarıyla 100’den fazla kare kırmızıya dönmüştü. Bu interaktif tablo, hükümetten gelen resmi açıklamalardan çok daha hızlı güncellenerek hem internetten hem de bina çevresinde bekleyen ailelere tek gerçek zamanlı bilgi kaynağı oldu.

ÇİN'DEN BÜYÜK DESTEK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ölen itfaiyeci için taziye mesajı yayımladı ve tüm ilgili kurumlara “kayıpları en aza indirmek için tüm güçle destek verilmesi” talimatı verdi. Shenzhen’den çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibinin sınıra sevk edildiği bildirildi.



