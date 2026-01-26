Yeni Şafak
Babasını kurtarmak isterken zehirlenerek hayatını kaybetti: Cenazesi toprağa verildi

23:0926/01/2026, Pazartesi
DHA
17 yaşındaki Efe Akpınar, zehirlenerek hayatını kaybetti
Bursa'da kuyuyu temizlemek için kuyuya inen baba Seçkin Akpınar, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Durumu fark eden 17 yaşındaki Efe Akpınar, baygın haldeki babasını dışarıya çıkarmayı başarmasının ardından metan gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Akpınar bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gencin cenazesi bugün toprağa verildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde babasını kurtarmak için girdiği su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Efe Akpınar (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek amacıyla içine giren baba Seçkin Akpınar, bir süre sonra metan gazından etkilenerek fenalaştı. Durumu fark eden oğlu Efe Akpınar, hemen kuyunun içine girerek baygın haldeki babasını dışarı çıkarmayı başardı. Ancak bu sırada Efe Akpınar da kuyudaki metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evin tek çocuğu olan Efe Akpınar’ın cenazesi, Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Mudanya Mezarlığı’nda toprağa verildi.




