Bursa'da forkliftten düşen kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da forkliftten düşen kişi yaşamını yitirdi

İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikası
İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikası

Bursa'daki bir mobilya fabrikasının bahçesine kamyonetiyle talaş almaya giden Yüksel E. üzerine çıktığı forkliftten düştü. Düşme sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yüksel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasının bahçesindeki forkliftten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesine kamyonetiyle talaş almaya gelen Yüksel E. (49), üstüne çıktığı forkliftten düşüp yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



