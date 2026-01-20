ASKON Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gültekin vefat etti

ASKON'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kurucu Genel Başkanımız Ragıp Gültekin ahirete irtihal etmiştir. Merhum Büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet, Makamı Ali Olsun." ifadelerine yer verildi.

