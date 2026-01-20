Yeni Şafak
ASKON Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gültekin vefat etti

20:2420/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Merhum Ragıp Gültekin, Edirnekapı’da defnedilecek.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gültekin hayatını kaybetti. Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden Gültekin, Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Kabristanı’nda ebediyete uğurlanacak.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gültekin, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın - ASKON Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gültekin

ASKON'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kurucu Genel Başkanımız Ragıp Gültekin ahirete irtihal etmiştir. Merhum Büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet, Makamı Ali Olsun." ifadelerine yer verildi.

Cenaze programı belli oldu

Edinilen bilgilere göre Ragıp Gültekin’in cenazesi, yarın (21 Ocak) Fatih Camii Şerifi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Kabristanı’nda bulunan Necati Bey Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Aydın, mesajında "Kurucu Genel Başkanımız Ragıp Gültekin ahirete irtihal etmiştir. Merhum Büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet, Makamı Ali Olsun." ifadelerini kullandı.

