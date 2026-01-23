AK Partili eski vekil Altay hayatını kaybetti

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, önceki dönem Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
53 yaşındaki Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın bir süredir onkolojik rahatsızlıkla mücadele ettiği belirtildi. Rahatsızlığı nedeniyle 16 Ocak tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Altay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak’ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi sürecinin ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Altay’ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.