Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
AK Partili eski vekil Altay hayatını kaybetti

AK Partili eski vekil Altay hayatını kaybetti

21:1223/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, önceki dönem Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


53 yaşındaki Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın bir süredir onkolojik rahatsızlıkla mücadele ettiği belirtildi. Rahatsızlığı nedeniyle 16 Ocak tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Altay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak’ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi sürecinin ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altay’ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek,
"Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Mehmet Altay’ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.



#Milletvekili
#AK Parti
#Vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?