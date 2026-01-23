Yeni Şafak
İslam alimi Seyyid Ömer Ceylani vefat etti

İslam alimi Seyyid Ömer Ceylani vefat etti

19:4923/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Ceylânî, Endonezya seyahati esnasında uçakta ilmi mütalaa ile meşgul olduğu sırada Hakk’a yürüdü.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) 32. kuşaktan, Abdülkadir Geylani’nin ise 22. kuşaktan torunu olan İslam alimlerinden Seyyid (Habib) Ömer el-Ceylânî, 80 yaşında Hakk'a yürüdü. Ceylânî, davet edildiği Endonezya’nın Cakarta şehrine gitmek üzereyken uçakta son nefesini verdi.

Mekke’nin önde gelen hadis âlimlerinden biri olarak tanınan, Şâfiî fıkhının müftüsü, mürebbî ve mürşid kimliğiyle bilinen Seyyid Ömer el-Ceylânî vefat etti. İlmi, vakarı ve davet anlayışıyla tanınan Ceylânî, davet faaliyetlerini sünnet-i nebevî ölçüleri çerçevesinde yürüten isimler arasında yer aldı.

Hilm ve güzel ahlakı ile temayüz eden Ceylânî’nin ders ve sohbetlerinde dile getirdiği sözler, talebeleri tarafından “cevher değerinde” olarak nitelendirildi. İlmi amel ile, daveti ise nefis terbiyesiyle birleştiren bir anlayış benimsedi.

Endonezya'ya gitmek üzereyken Hakk'a yürüdü

Seyyid Habîb Ömer İbnü Hâmid el-Ceylânî, Endonezya uçuşunda vefatından yaklaşık 15 dakika önce kitap mütalaasıyla meşgul haldeydi. Son demlerine kadar ilim denizine dalmış olması, ilme adanmış ömrünü ve vakarla süren davet anlayışını yansıttı. Bu haliyle, salihlerin yolunu takip eden seçkin bir ilim ehli olarak anıldı.

Hadramut’ta Doğdu, Mekke’de İlim Hayatını Sürdürdü

Hicrî 1365 yılında Yemen’in Hadramut bölgesinde, ilim geleneğiyle bilinen Vâdî Du‘an’daki el-Harîbe köyünde dünyaya gelen Ceylânî, salih ve ilim ehli bir ailede yetişti. Babası, Yemen’in önemli âlimlerinden İmam Hâmid b. Abdülhâdî el-Ceylânî; annesi ise ilmin nesiller boyu aktarıldığı Âl-i Bârâs ailesine mensup saliha bir hanımdı.

Küçük yaşlardan itibaren ilme yönelen Ceylânî, nahiv, fıkıh, hadis, tefsir ve nefis terbiyesi alanlarında yoğun bir eğitim aldı. Henüz 17 yaşındayken Harîbe Medresesi’nde ders vermekle görevlendirildi. Dönemin önemli Hadramut âlimlerinden ve daha sonra Mekke’de Haremeyn ulemasından birçok isimden ilim tahsil etti.

Hadramut’taki siyasi baskılar nedeniyle Mekke’ye hicret eden Ceylânî, burada 30 yılı aşkın süre ilim halkaları kurarak fıkıh, hadis ve tasavvuf alanlarında dersler verdi. Derslerine dünyanın dört bir yanından âlimler, seyyidler ve talebeler katıldı.

Eserleri ve İlmi Çalışmaları

Seyyid Ömer el-Ceylânî’nin fıkıh, fetva, ilim ahlakı ve İslam tarihi alanlarında kaleme aldığı çok sayıda eser ve risalesi bulunuyor. Ayrıca birçok ülkede ilmi davet faaliyetlerinde bulundu, kongre ve sempozyumlara katıldı. Özellikle sünnet ilimleri, siyer ve Şâfiî fıkhına dair dersleri dijital platformlarda da ilgiyle takip edildi.

