Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

20/02/2026, Cuma
AA
Diyarbakır'da silahlı kavga
Diyarbakır'da silahlı kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu kavgaya karışanlardan 1 kişi ile yoldan geçen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gevran Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu kavgaya karışanlardan 1 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



