Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gevran Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu kavgaya karışanlardan 1 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.