Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Tercan Kaymakamı Duman’dan tartışma konusu olan 'şemsiye' görüntülerine özür

Tercan Kaymakamı Duman’dan tartışma konusu olan 'şemsiye' görüntülerine özür

22:3919/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Erzincan’daki törende kaydedilen ve eleştirilen görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Kaymakam Duman, durumu fark ettiği an şemsiyeyi aldığını belirterek, "Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen kortejde, Kaymakam Neslihan Kısa Duman’ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.


Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman’ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuya ilişkin çeşitli eleştiriler yapıldı.


"Fark ettiğim an şemsiyeyi kendim taşıdım"

Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu belirterek,
"Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim"
ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duman, açıklamasında kamuoyunda oluşan hassasiyete saygı duyduğunu belirtti.



#Kaymakam
#İddia
#Yalanlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazanın ikinci günü sahur saati: Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak? 20 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri