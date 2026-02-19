Tercan Kaymakamı Duman’dan tartışma konusu olan 'şemsiye' görüntülerine özür

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Erzincan’daki törende kaydedilen ve eleştirilen görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Kaymakam Duman, durumu fark ettiği an şemsiyeyi aldığını belirterek, "Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Erzincan’ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen kortejde, Kaymakam Neslihan Kısa Duman’ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman’ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuya ilişkin çeşitli eleştiriler yapıldı.
"Fark ettiğim an şemsiyeyi kendim taşıdım"
Kaymakam Duman, açıklamasında kamuoyunda oluşan hassasiyete saygı duyduğunu belirtti.