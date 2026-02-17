Yeni Şafak
Erzincan’da Ramazan coşkusu zirveye taşındı: Ergan Dağı özel olarak süslendi

Erzincan’da Ramazan coşkusu zirveye taşındı: Ergan Dağı özel olarak süslendi

15:5017/02/2026, Salı
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan’a sayılı günler kala, Erzincan’daki Ergan Dağı özel bir hazırlığa sahne oldu. Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan dağ, 11 ayın sultanını karşılamak üzere ışıklarla donatıldı.

Yurt genelinde Ramazan hazırlıkları sürerken, Erzincan’da da anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Eşsiz manzarası ve kayak pistleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ergan Dağı, bu kez Ramazan atmosferiyle dikkat çekti.

 Dağın farklı noktalarına yapılan ışıklandırmalar gece manzarasına ayrı bir güzellik kattı.

Özellikle ailelerin sık sık hatıra fotoğrafı çektirdiği alana kurulan ışık enstalasyonunda “HAYIRLI RAMAZANLAR” yazısı yer aldı.

Işıklandırma çalışması hem kent sakinlerinden hem de bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kış tatili tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Ergan Dağı’nın, Ramazan ayı boyunca da çok sayıda misafiri ağırlaması bekleniyor. 

Ramazan coşkusunun dağ atmosferiyle birleştiği bu özel hazırlık, Erzincan’da manevi iklimi zirveye taşıdı.

