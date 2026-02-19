Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da apartman dairesinde çıkan yangında sekiz kişi dumandan etkilendi

Erzincan’da apartman dairesinde çıkan yangında sekiz kişi dumandan etkilendi

00:2219/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



#Erzincan
#Apartman
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti