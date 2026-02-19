Erzincan’da apartman dairesinde çıkan yangında sekiz kişi dumandan etkilendi

Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.