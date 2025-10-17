Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG Dünya Konseyi'nde dünyaya seslendi: 'Gazze'de savaş bitti ama yapılanlar unutulmamalı İsrail tazminat ödemeli'

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çin’in Şiyan kentinde dünyanın farklı coğrafyalarından gelen belediye başkanları ile yerel ve bölgesel liderlerin katılımıyla düzenlenen UCLG Dünya Konseyi’ne katıldı. Yaptığı konuşmalarda Soykırımcı İsrail ve Gazze’de insanlık suçu işleyenlerin cezalandırılması ve İsrail’in mutlaka tazminat ödemesi gerektiğini dile getiren Altay, İsrail’in soykırımını ve Gazze halkının yaşadıklarını asla unutmayacaklarını ve uluslararası arenada her zaman bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Altay, “Gazze’de savaş bitti ama yapılanlar unutulmamalı, İsrail tazminat ödemeli. Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin karar ve hükümlerinin uygulanması gerekiyor. UCLG olarak ya da seçilmiş belediye başkanları olarak sesimizi birlikte çıkarabilirsek mutlaka çok güçlü olarak karşı taraftan duyulacaktır. Bütün görevlerimizden ayrı insan olarak bu olaya tepki vermeliyiz ki aradan uzun yılar geçtikten sonra çocuklarımızın gözlerine bakıp onlara adaletten, insanlıktan bahsedebilelim” dedi.





Çin’in Şiyan kentinde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi’nin “UNIDO Belediye Başkanları Diyaloğu” oturumunda konuşan UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirlerin en önemli problemlerinden birisinin iklim değişikliği olduğunu belirterek, her şehrin bu konuyla ilgili etki alanlarının farklı olduğunu söyledi.





Dünyada farklı şehirlerin iklim kriziyle ilgili yaşadığı sorunların altını çizen Altay, “Bu problemleri aşmak için bir araya gelmemiz gerekiyor. Bazılarımız kuraklıkla uğraşıyoruz, bazılarımız aşırı yağışlarla, bir kısmımız okyanuslar altında kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya. UCLG olarak özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar değerli belediye başkanlarımıza, yerel yöneticilere çok önemli bir vizyon kazandırıyor. UCLG platformlarındaki en önemli gündemlerimizden birisi barışın sağlanması, sonra şehirlerimizin iklim değişikliğine hazırlanması. Umarım ki bu mücadeleyi birlikte yürütecek ve kazanacağız. Başka şansımız yok, elimizde tek bir dünyamız var” ifadelerini kullandı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE HUSUSU, KENTLERİN VE TOPLUMLARIN DAYANIŞMASINI GEREKTİRİR”

Altay, UCLG Dünya Konseyi Politika Tartışması: "Tanca'ya Doğru - Yerel Kamu Hizmeti Sunumu, Bir Sonraki Küresel Kalkınma Gündeminin Merkezinde: UCLG'nin Geleceği" temalı ikinci oturumda da konuştu.





Sanayicileri yenilenebilir enerjiye, karbon nötr üretim süreçlerine ve kaynak verimliliğine teşvik ettiklerini belirten Altay, “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi modelimizle; düşük karbonlu üretimi, atıkların yeniden kullanımını ve su tasarrufunu bir arada ele alıyoruz. Ayrıca, girişimcilik ekosistemimizi destekleyen Konya Teknoloji Vadisi Projemiz ile enerji verimliliği, akıllı tarım ve çevre dostu ulaşım alanlarında yenilikçi girişimlerin doğmasına öncülük ediyoruz” dedi.





Bu alandaki çalışmaların her birinin, hem çevresel hem ekonomik sürdürülebilirliği aynı potada buluşturma çabasının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Altay, “Çünkü bizler biliyoruz ki; yaşanabilir şehirler, yalnızca ekonomik büyümeyle değil; insana yakışır bir düzenin kurulmasıyla mümkündür. Bu nedenle, planlamalarımızda insanı merkeze alan, doğaya saygılı bir şehirleşme anlayışını esas alıyoruz. Yaya öncelikli bölgeler, bisiklet yolları, yeşil alanlar ve toplu taşımayı teşvik eden projelerle karbon ayak izimizi azaltıyor; şehir sakinlerimizin günlük yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ayrıca Yeni Ulaşım Master Planımız ile elektrikli ulaşımın yaygınlaşmasını ve düşük karbonlu hareketliliğin şehir geneline entegre edilmesini hedefliyoruz. Biz Konya olarak, çevreci ve sürdürülebilir bir şehrin yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda sosyal yaşamı da gözetmekle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sizler de hak verirsiniz ki, bu hedeflere ulaşmak tek bir şehrin gücüyle mümkün değildir. İklim değişikliğiyle mücadele hususu, kentlerin ve toplumların dayanışmasını gerektirir. Bu nedenle, UCLG çatısı altında şehirler arası bilgi paylaşımı, ortak projeler ve karşılıklı öğrenme süreçlerini büyük bir önemle destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÇATIŞMALAR, ÇEVRESEL TAHRİBAT, EŞİTSİZLİKLERİN DERİNLEŞMESİ, İNSANLIĞIN ORTAK GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR”

UCLG Dünya Konseyi’ne farklı coğrafyalardan katılan belediye başkanları ile yerel ve bölgesel liderlere seslenen Altay, “Bilindiği üzere dünya birbirine bağlı ama giderek daha kırılgan hale gelen bir dönemden geçiyor. Süregelen çatışmalar, çevresel tahribat, eşitsizliklerin derinleşmesi ve demokratik kurumlara olan güvenin zayıflaması gibi küresel sorunlar insanlığın ortak geleceğini tehdit ediyor. Böyle bir dönemde yerel ve bölgesel yönetimlerin tek sorumluluğu yalnızca hizmet sunmak değil, aynı zamanda umudu diri tutmak, adaleti güçlendirmek ve dayanışmayı artıran bir düzen inşa edebilmektir. Bizler bu anlayışla 2030 gündeminin ve küresel kalkınma hedeflerinin sahada gerçeğe dönüşmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Küresel taahhütleri vatandaşlarımızın günlük yaşamına dönüştürerek yerelden küresele bir etki zinciri oluşturuyoruz fakat 2030 gündeminin son evresine yaklaşırken bu hedefleri taşıyan çok taraflı sistemin de önemli bir sınavdan geçtiğine şahit oluyoruz. Bu nedenle UCLG çatısı altındaki yerel yönetim topluluğunun ortak politika önceliklerini güçlendirmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerin gücünden, şehirlerimizin tarihi mirasından ve köklü geçmişinden ilham alarak geleceği inşa etmeliyiz” dedi.





“GAZZE’NİN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI İÇİN ŞEHİRLERİN DE ATEŞKES SÜRECİNE DESTEK OLMASI ŞARTTIR”

İki yıldır Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken Altay, “Bizlere bilhassa barış noktasında yerel yönetimlerin nedenli büyük bir ahlaki sorumluluk taşıdığını göstermiştir. Yakın dönemde ülkem Türkiye'nin de bulunduğu garantörlerin ve pek çok ülkenin desteğiyle gerçekleşen ateşkesle barış konusunda önemli bir aşama kat edilmiştir. Bu ateşkesin başta Gazze olmak üzere tüm dünyada kalıcı barışın ve huzurun kapılarını aralamasını temenni ediyoruz. Ancak ateşkes demek her şeyin düzeldiği anlamına gelmez. Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması için şehirlerin de bu sürece destek olması şarttır” cümlelerini kullandı.

“UCLG HEM ŞEHİRLERİN SESİ HEM DE KÜRESEL VİCDANIN KURUMSAL İFADESİ OLMALIDIR”

Yerel kamu hizmetlerinin şehirlerin ve demokrasinin en somut yüzü olduğuna vurgu yapan Altay, şöyle devam etti: “Su, sağlık, barınma, ulaşım, gıda, kültür gibi temel ihtiyaçlar tüm insanlığın hak ettiği müreffeh bir hayat için gerekli unsurlardır. Bu hizmetleri adil, erişilebilir ve sürdürülebilir bir biçimde sunduğumuzda ise küresel adalet yerelden yükselen bir sesle güçlenecektir. UCLG’nin geleceğinde yerel kamu hizmeti anlayışı sıradan bir yönetim faaliyeti olmasının çok daha ötesinde adeta bir insanlık sözleşmesi haline gelmelidir. UCLG bugün hem şehirlerin sesi hem de küresel vicdanın kurumsal ifadesi olmalıdır. UCLG, çok taraflı sistemin yeniden şekillendiği bu dönemde yerel yönetimlerin uygulayıcısı olmasının yanı sıra eşit ve ortak olarak tanınmasını da sağlamalıdır. Bu amaçla karar alma mekanizmalarımızı, yönetişim modellerimizi ve küresel varlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.





Altay, konuşmasının sonunda ise Hz. Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır” sözünden alıntı yaparak, “Biz aynı duyguyu paylaşıyor, daha adil, daha barışçıl, daha yaşanabilir bir dünya arzusu için gayret gösteriyoruz ve bu arzuyu gerçeğe dönüştürecek en güçlü irade yerelden yükselen iradedir” dedi.

“GAZZE’NİN YENİDEN İNŞASINA ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKİYOR”

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dünya Konseyi kapsamında yapılan UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Gazze’nin yeniden inşasına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.





Gazze’de barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Altay, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşunun Gazze’nin sesi olduğuna dikkat çekti. Altay, “Öncelik kanın durmasıydı, sonra yaşadıklarımızı, yaşayanları, nerede eksik kaldığımızı, neyi eksik yaptığımızı, bundan sonra ne yapmamız gerektiğini konuşmak için bir fırsat ortamı oluşturulması gerekiyordu. Onun için ateşkesi çok önemli bulduğumu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi, temel insan haklarının yeniden tesis edilmesi ve gıda, su, giysi, barınma, sağlık hizmetleri ve tedaviye erişimin sağlanması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“GAZZE HALKININ YAŞADIKLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ”