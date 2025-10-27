Selçuklu Belediyesi “Evde Yaşlı Bakım Hizmeti” ile örnek olmaya devam ediyor

Selçuklu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında bu tür hizmetlere önem verdiklerini vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da başımızın tacı olan büyüklerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve dualarını almak bizim için büyük bir mutluluk. Bu hizmetimizle yaşlılarımıza hem destek oluyor hem de onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaşlıya hürmet bereket vesilesidir. Onların en hassas oldukları bu dönemde yanı başlarında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah'ın rızasını kazandıracak en önemli kazanımlardan. Bu vesile ile Evde Yaşlı Bakım hizmeti ile bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli ihtiyaçlarına çözüm olduk. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan büyüklerimizin yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz”