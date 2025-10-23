Konya'da 32 ekran televizyonlar bin liraya satışa sunulunca izdiham yaşandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu. Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı. Tartışmaların da yaşandığı izdiham kameralara yansıdı.