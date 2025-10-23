Yeni Şafak
Konya'da 32 ekran televizyonlar bin liraya satışa sunulunca izdiham yaşandı

Konya'da 32 ekran televizyonlar bin liraya satışa sunulunca izdiham yaşandı

13:5823/10/2025, Perşembe
DHA
Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konya’da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşandı. Market içerisindeki izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu. Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı. Tartışmaların da yaşandığı izdiham kameralara yansıdı.






