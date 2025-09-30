Okulda panik anları: Bir öğrencinin şakası facia getirdi, 14 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir okulda öğrencinin yangın ziline basması sonucu merdivenlerde izdiham çıktı. Olayda hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı.
Kayseri Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda bir öğrenci yangın ziline bastı.
Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.
Hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.