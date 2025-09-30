Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Okulda panik anları: Bir öğrencinin şakası facia getirdi, 14 kişi yaralandı

Okulda panik anları: Bir öğrencinin şakası facia getirdi, 14 kişi yaralandı

15:5130/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir okulda öğrencinin yangın ziline basması sonucu merdivenlerde izdiham çıktı. Olayda hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda bir öğrenci yangın ziline bastı.


Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.

Hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

#Kayseri
#okul
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme son tarih açıklaması geldi: Yeni ehliyet için süre uzatılacak mı?