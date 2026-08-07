Bakan Ersoy Acun Ilıcalı'yı kabul etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı’yı kabul etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Bakan Ersoy'un Başdanışmanı Tayfun Topal da katıldı. Görüşmede, Türkiye'nin zengin kültürel birikimi ile turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında medya ve içerik üretiminin üstlenebileceği rol değerlendirildi.
'YENİ FİKİRLER ÜZERİNE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'
Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk; medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık. Türkiye'nin zengin kültürel birikimini ve eşsiz turizm değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak yeni fikirler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyareti ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum" dedi.
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