Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yeni iddia: 86 vekil ABP'ye geçiyor

CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yeni iddia: 86 vekil ABP'ye geçiyor

17:2027/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Özgür Özel cephesinin yol haritasına dair tartışmalar sürerken ABP Genel Başkanı Yalçın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Özgür Özel cephesinin yol haritasına dair tartışmalar sürerken ABP Genel Başkanı Yalçın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi

CHP'de yaşanan yargı süreci ve mutlak butlan kararının ardından parti içi hareketlilik yeni bir boyuta taşındı. Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibinin siyasi yol haritasına dair tartışmalar sürerken, Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın'dan siyaset gündemini hareketlendiren bir açıklama geldi. Yalçın, yürütülen görüşmeler neticesinde CHP'den 86 milletvekili ve 74 civarında il başkanının kendi partilerine katılacağını öne sürdü.

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle yapılan görüşmelere ilişkin konuştu. DHA muhabirine telefonda açıklama yapan Bedri Yalçın, 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" dedi.

'MECBUR GENEL KURULA GİDECEĞİZ'

Görüşmelerin içeriğinin CHP'den ayrılacakların ABP'ye katılımı yönünde olduğunu ifade eden Bedri Yalçın, "Tabii hiçbir sorun yok, şu anda hiçbir engel de yok, sorun da yok. Zaten onların da bir problemi yok. Yani onların geri CHP'ye gitme şansı da yok. Zaten gitseler CHP onları almaz. Onlar geçtikten sonra mecbur genel kurula gideceğiz. Geçtikten sonra Meclis'te, grup kurulması gibi bunları tamamladıktan sonra genel kurula gideceğiz. Genel kurulda ne yapacağız? Üye sayısını değiştireceğiz. Onlar üye de getirecekler bize. Nedir? Parti meclis üyesi, MKYK, MYK, Genel İdare Kurulu bunlar düzenlenecek. Bundan sonra da bir sorun yok, devam edeceğiz yani" dedi.

'PAZARLIK YOK, PARA PUL BİLMEM BEN’

Görüşmelerde hiçbir pazarlık olmadığını dile getiren Yalçın, para talep edildiği iddialarına tepki gösterdi. Yalçın, "Öyle pazarlık mazarlık yok, para pul bilmem ben, bizim fiyatımız yok, yazmış biri 'Sahibinden satılık parti.' Arsa mı alıyorsunuz, mülk mü alıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Biz 6 yıldır kurulmuşuz parti, ne kimseye 1 lira borcumuz var ne kimseyle bir işimiz var ne kimseyle bir şaibemiz var" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

'Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem' şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını belirten Yalçın, "Yok Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum. Hatta gittim Mansur Bey’i de ziyaret ettim. 'Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için' dedi. Onunla da konuştum yani. Durum bu" dedi.


#CHP
#Mutlak butlan
#ABP
#Bedri Yalçın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi