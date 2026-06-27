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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

11:5727/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle TBMM Başkanlığına sunulan 11 yeni yasama dokunulmazlığı dosyası, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle TBMM Başkanlığına sunulan 11 yeni yasama dokunulmazlığı dosyası, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

TBMM Başkanlığına 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

TBMM Başkanlığına 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.

CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor.


#TBMM
#Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
#Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
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