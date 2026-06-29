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Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

11:1429/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.
Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

GEMİDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı da verildi. Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar'ın İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.



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