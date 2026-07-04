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Emniyet şeridinde feci kaza: Doğum gününün gecesinde hayatını kaybetti

Emniyet şeridinde feci kaza: Doğum gününün gecesinde hayatını kaybetti

13:164/07/2026, Cumartesi
IHA
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün 0.67 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye alkollü araç kullanmak ve yetersiz ehliyet nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Murat Güneri idaresindeki 07 LLY 51 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde durmakta olan Ş. T. idaresindeki 06 FG 8711 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen feci kazada motosiklet sürücüsü Murat Güneri (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Dilek G. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Dilek G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Murat Güneri’nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alkollü sürücü beton zeminde yatarken bulundu

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ş. T. ise kazanın ve alkolün etkisiyle olay yerinin yakınındaki beton zeminde yatarken bulundu. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde Ş. T’nin 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi.


Otomobil sürücüsüne, ehliyetinin kullandığı araç için yetersiz olması nedeniyle 11 bin 629 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Aracı kullandırdığı belirlenen ruhsat sahibine de 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 6 aylığına el konulan sürücü, jandarma ve trafik ekiplerinin aracı neden emniyet şeridinde durdurduğuna yönelik sorusu üzerine, alkol aldığı için rahatsızlandığını ve bu nedenle durduğunu söyledi.


Uzun süre yerde yatan ve kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Doğum gününün gecesinde hayatını kaybetti

Öte yandan, hayatını kaybeden Murat Güneri’nin doğum tarihinin 3 Temmuz olduğu ve kazanın ise 4 Temmuz’un ilk dakikalarında meydana geldiği öğrenildi.

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