Emniyet şeridinde feci kaza: Doğum gününün gecesinde hayatını kaybetti

Alkollü sürücü beton zeminde yatarken bulundu

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ş. T. ise kazanın ve alkolün etkisiyle olay yerinin yakınındaki beton zeminde yatarken bulundu. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde Ş. T’nin 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi.





Otomobil sürücüsüne, ehliyetinin kullandığı araç için yetersiz olması nedeniyle 11 bin 629 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Aracı kullandırdığı belirlenen ruhsat sahibine de 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 6 aylığına el konulan sürücü, jandarma ve trafik ekiplerinin aracı neden emniyet şeridinde durdurduğuna yönelik sorusu üzerine, alkol aldığı için rahatsızlandığını ve bu nedenle durduğunu söyledi.





Uzun süre yerde yatan ve kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.