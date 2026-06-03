Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen sundu

Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen sundu

00:403/06/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Karabük’te gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler, etkileyici görüntüler oluşturdu. Peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, ortaya görsel manzaralar çıktı.

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun bulut örtüsü, gece saatlerinde yerini gök gürültülü hava olaylarına bıraktı. Bulutların arasından ardı ardına çakan şimşekler, gökyüzünü saniyeler boyunca aydınlattı. 

Zaman zaman gökyüzünü baştan sona kaplayan şimşekler, oluşturduğu güçlü ışıklarla gece karanlığını aydınlatırken, kent siluetiyle birleşen görüntüler görsel şölen sundu. Gökyüzünde oluşan zikzak şeklindeki ışıklar ve bulutlar arasındaki parlama anları dikkat çekti.

Kentin birçok noktasından net şekilde görülebilen doğa olayı vatandaşların da ilgisini çekti. Şimşeklerin oluşturduğu ışık gösterisini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.


Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden şimşek gösterisinin ardından kentte kısa süreli yağış etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.


#Karabük
#Şimşek
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS’ye girecek öğrenciler dikkat: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanacak? İşte son durum