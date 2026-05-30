Bayram dönüşü Kemikli rampalarında araç kuyruğu oluştu

Kemikli rampalarında gece boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine iki gün kala Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul ve batı illerine dönüşe geçen vatandaşlar, Karabük-Gerede kara yolundaki Kemikli rampalarında yoğunluk oluşturdu. Gece saatlerinde de devam eden trafik nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekipler bölgede denetimlerini artırdı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine iki gün kala Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul ve batı illerine dönüşe geçen vatandaşlar, Karabük-Gerede kara yolundaki Kemikli rampalarında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı da devam eden trafik yoğunluğu böyle görüntülendi.

21 ilin bağlantı güzergâhında bulunan ve Karadeniz ulaşımının en önemli geçiş noktalarından biri olan 1325 rakımlı Kemikli rampalarında, binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Kıvrımlı yollarda ilerleyen araçların farları, gecenin karanlığında adeta bir ışık seli oluşturdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdüren yoğunluk dron ile görüntülenirken, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dikkat çekti. Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması adına denetimlerini artırarak yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi. Yetkililer sürücüleri; hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyardı.



