Karabük’te otelde doğal gaz kaçağı: Şehit ailelerinden 47 kişi hastaneye kaldırıldı

09:2018/05/2026, Pazartesi
Otel tedbir amacıyla tamamen tahliye edilirken, yapılan ilk incelemelerde kazan dairesinde doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı tespit edildi.

Edirne’den Batı Karadeniz gezisi kapsamında Karabük’ün Safranbolu ilçesine gelen şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısından etkilenen 47 kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikâyetleriyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, şehit ailelerinin konakladığı otelde doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı meydana geldi. Olayda 47 kişi etkilenirken, rahatsızlanan vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.

Edirne’den Batı Karadeniz gezisi kapsamında Safranbolu’ya gelen yaklaşık 70 kişilik şehit aileleri grubunun konakladığı otelde, sabah saatlerinde bazı kişilerde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görüldü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Şikâyeti bulunan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla, bazıları ise otobüslerle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otel tedbir amacıyla tamamen tahliye edilirken, yapılan ilk incelemelerde kazan dairesinde doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı tespit edildi.

Vali Çağatay hastanede ziyaret etti

Olayın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Doğan’dan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Safranbolu Devlet Hastanesi’ne 2’si çocuk 7 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise 2’si çocuk 40 kişi başvurdu. Böylece olaydan etkilenen toplam kişi sayısının 47 olduğu bildirildi.

Vali Çağatay, hastanelerde tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, durumları iyi olan ve taburcu olan Şehit ailesi yakınları Karabük Polisevinde misafir edildi.



