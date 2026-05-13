Patlayan lastik felakete yol açtı: Otomobil iş yerine daldı

00:3313/05/2026, Çarşamba
IHA
Kontrolden çıkan araç konteyner iş yerine girdi.
Malatya’da seyir halindeki bir otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce park halindeki araca çarptı, ardından konteyner iş yerine girdi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle savrulan araç konteyner iş yerine girdi.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan 44 AIR 114 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 44 AGY 336 plakalı Toyota marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bölgede bulunan konteyner iş yerine girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



