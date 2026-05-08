Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Türkiye'nin en büyüklerinden: Tam 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi

Türkiye'nin en büyüklerinden: Tam 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi

15:468/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli başvuru sürecinin başlatılacağı öğrenildi.
Ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli başvuru sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde, yaklaşık 200-250 yıllık olduğu değerlendirilen ve Türkiye’nin en büyük karaağaçları arasında gösterilen anıtsal nitelikte bir ağaç tespit edildi.

Günpınar Vadisi Koruma Derneği öncülüğünde yürütülen "Darende Florası Projesi" kapsamında Geso Deresi mevkiinde yapılan saha çalışmalarında ortaya çıkarılan karaağaç, uzman ekiplerce incelendi.

Yapılan ölçümlerde ağacın gövde çevresinin 4,5 metre, boyunun 18 metre olduğu belirlenirken, yaşının ise yaklaşık 200-250 yıl arasında olduğu değerlendirildi. Ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli başvuru sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği uzmanları, söz konusu karaağacın Türkiye’deki en geniş gövde çevresine sahip nadir örneklerden biri olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "doğal ve kültürel mirasın sessiz tanıkları" olarak tanımlanan anıt ağaçların, bulundukları bölgenin ekolojik ve tarihi geçmişine ışık tuttuğu belirtildi.

Dere kenarlarında yetişen karaağaç türlerinin bu büyüklükte ve yaşta örneklerine nadiren rastlandığı ifade edilirken, Ilıca’daki ağacın ekoturizm açısından da önemli bir değer taşıdığı kaydedildi.

Bölge halkı ve doğa gönüllüleri ise ağacın koruma altına alınmasının Darende’nin doğal zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

#Malatya
#Darende
#Ilıca Mahallesi
#Günpınar Vadisi Koruma Derneği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hantavirüs Türkiye'de görüldü mü, hangi illerde var? Sağlık Bakanlığı açıkladı: Hantavirüs insana bulaşır mı, nasıl korunulur?