Türkiye'nin en büyüklerinden: Tam 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi

Günpınar Vadisi Koruma Derneği öncülüğünde yürütülen "Darende Florası Projesi" kapsamında Geso Deresi mevkiinde yapılan saha çalışmalarında ortaya çıkarılan karaağaç, uzman ekiplerce incelendi.

Yapılan ölçümlerde ağacın gövde çevresinin 4,5 metre, boyunun 18 metre olduğu belirlenirken, yaşının ise yaklaşık 200-250 yıl arasında olduğu değerlendirildi. Ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli başvuru sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği uzmanları, söz konusu karaağacın Türkiye’deki en geniş gövde çevresine sahip nadir örneklerden biri olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "doğal ve kültürel mirasın sessiz tanıkları" olarak tanımlanan anıt ağaçların, bulundukları bölgenin ekolojik ve tarihi geçmişine ışık tuttuğu belirtildi.

Dere kenarlarında yetişen karaağaç türlerinin bu büyüklükte ve yaşta örneklerine nadiren rastlandığı ifade edilirken, Ilıca’daki ağacın ekoturizm açısından da önemli bir değer taşıdığı kaydedildi.