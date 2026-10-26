Dünyaca ünlü oyun devinden skandal ihlal: 11,7 milyon kullanıcının kişisel bilgileri çalındı

Japon oyun şirketi Capcom, çevrim içi üyelik platformu CAPCOM ID’de yaşanan güvenlik ihlalinin boyutlarını açıkladı. Şirketin duyurusuna göre, dünya genelinde toplam 11 milyon 774 bin 247 kayda ait bilgilere yetkisiz erişim sağlandı.





İhlal kapsamında kullanıcıların e-posta adresleri ile hesap oluşturma ve son giriş tarihleri, giriş sayıları ve son oturumda kullanılan IP adresleri gibi sistem bilgileri etkilendi.





Bunun yanı sıra 43 hesaba ait doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve kullanıcı takma adı bilgilerinin de erişime açıldığı belirlendi. Öte yandan 196 hesabın giriş şifresinin izinsiz biçimde değiştirildiği tespit edildi. Capcom, söz konusu hesapların şifrelerini sıfırlarken kullanıcıların belirlediği şifrelerin ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.