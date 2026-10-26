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Dünyaca ünlü oyun devinden skandal ihlal: 11,7 milyon kullanıcının kişisel bilgileri çalındı

Dünyaca ünlü oyun devinden skandal ihlal: 11,7 milyon kullanıcının kişisel bilgileri çalındı

08:13, 26/10/2026, Pazartesi
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Dünyaca ünlü oyun devinden skandal ihlal: 11,7 milyon kullanıcının kişisel bilgileri çalındı

Dünyaca ünlü oyun şirketi , çevrim içi üyelik sistemine yönelik yetkisiz erişim sonucunda 11,7 milyondan fazla kaydın etkilendiğini duyurdu. E-posta adreslerinin de yer aldığı veri ihlalinde, kullanıcılar sahte mesajlara karşı uyarıldı.

Japon oyun şirketi Capcom, çevrim içi üyelik platformu CAPCOM ID’de yaşanan güvenlik ihlalinin boyutlarını açıkladı. Şirketin duyurusuna göre, dünya genelinde toplam 11 milyon 774 bin 247 kayda ait bilgilere yetkisiz erişim sağlandı.


İhlal kapsamında kullanıcıların e-posta adresleri ile hesap oluşturma ve son giriş tarihleri, giriş sayıları ve son oturumda kullanılan IP adresleri gibi sistem bilgileri etkilendi.


Bunun yanı sıra 43 hesaba ait doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve kullanıcı takma adı bilgilerinin de erişime açıldığı belirlendi. Öte yandan 196 hesabın giriş şifresinin izinsiz biçimde değiştirildiği tespit edildi. Capcom, söz konusu hesapların şifrelerini sıfırlarken kullanıcıların belirlediği şifrelerin ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Japon oyun şirketi Capcom, çevrim içi üyelik platformu CAPCOM ID’de yaşanan güvenlik ihlalinin boyutlarını açıkladı. Şirketin duyurusuna göre, dünya genelinde toplam 11 milyon 774 bin 247 kayda ait bilgilere yetkisiz erişim sağlandı.İhlal kapsamında kullanıcıların e-posta adresleri ile hesap oluşturma ve son giriş tarihleri, giriş sayıları ve son oturumda kullanılan IP adresleri gibi sistem bilgileri etkilendi.Bunun yanı sıra 43 hesaba ait doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve kullanıcı takma adı bilgilerinin de erişime açıldığı belirlendi. Öte yandan 196 hesabın giriş şifresinin izinsiz biçimde değiştirildiği tespit edildi. Capcom, söz konusu hesapların şifrelerini sıfırlarken kullanıcıların belirlediği şifrelerin ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

ŞÜPHELİ ERİŞİM 19 EKİM'DE TESPİT EDİLDİ


Capcom, CAPCOM ID sisteminde şüpheli hareketleri 19 Ekim'de fark etti. Şirket, aynı gün yetkisiz erişimi doğrulayarak ilgili erişimi engellemek için harekete geçti ve olayın kapsamına ilişkin inceleme başlattı.


Yürütülen çalışmalar sonucunda müşteri bilgilerinin bir bölümüne erişildiği ve bazı hesapların şifrelerinin izinsiz değiştirildiği ortaya çıktı. Şirket, 21 Ekim'de olayı Japon polisi ile Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'na bildirdi.


Capcom, saldırıda kullanılan yöntemin tespit edildiğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Şirket ayrıca kredi kartı bilgilerinin ihlalden etkilenmediğini vurguladı.

ŞÜPHELİ ERİŞİM 19 EKİM'DE TESPİT EDİLDİCapcom, CAPCOM ID sisteminde şüpheli hareketleri 19 Ekim'de fark etti. Şirket, aynı gün yetkisiz erişimi doğrulayarak ilgili erişimi engellemek için harekete geçti ve olayın kapsamına ilişkin inceleme başlattı.Yürütülen çalışmalar sonucunda müşteri bilgilerinin bir bölümüne erişildiği ve bazı hesapların şifrelerinin izinsiz değiştirildiği ortaya çıktı. Şirket, 21 Ekim'de olayı Japon polisi ile Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'na bildirdi.Capcom, saldırıda kullanılan yöntemin tespit edildiğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Şirket ayrıca kredi kartı bilgilerinin ihlalden etkilenmediğini vurguladı.

KULLANICILARA SAHTE E-POSTA UYARISI


Capcom, veri ihlalinin ardından kullanıcıları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Açığa çıkan e-posta adreslerinin, şirketin adını veya bağlantılı kurumların kimliğini taklit eden sahte mesajlarda kullanılabileceği belirtildi.


Kullanıcılardan şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklamamaları ve mesajlarla gönderilen dosyaları açmamaları istendi. Şirket, ihlalden etkilenen kullanıcılarla aşamalı olarak iletişime geçeceğini duyurdu.


CAPCOM ID üzerinden sunulan hizmetlerin erişilebilir durumda olduğunu belirten şirket, yaşanan olayın oyunlara erişimi ve oynanışı etkilemediğini bildirdi.

KULLANICILARA SAHTE E-POSTA UYARISICapcom, veri ihlalinin ardından kullanıcıları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Açığa çıkan e-posta adreslerinin, şirketin adını veya bağlantılı kurumların kimliğini taklit eden sahte mesajlarda kullanılabileceği belirtildi.Kullanıcılardan şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklamamaları ve mesajlarla gönderilen dosyaları açmamaları istendi. Şirket, ihlalden etkilenen kullanıcılarla aşamalı olarak iletişime geçeceğini duyurdu.CAPCOM ID üzerinden sunulan hizmetlerin erişilebilir durumda olduğunu belirten şirket, yaşanan olayın oyunlara erişimi ve oynanışı etkilemediğini bildirdi.
Başlıklar :veri ihlalisiber güvenlikkişisel bilgi çalınmasıyetkisiz erişim
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