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Meteoroloji haritayı güncelledi: O saatlerde çamur ve sağanak birden bastıracak

Meteoroloji haritayı güncelledi: O saatlerde çamur ve sağanak birden bastıracak

10:00, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji haritayı güncelledi: O saatlerde çamur ve sağanak birden bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük yeni hava durumu tahmin haritalarına göre Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini fırtınayla birlikte artırıyor. Birçok bölgede kuvvetli yağış, ani sel ve su baskını alarmları verilirken, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'da "toz taşınımı" sebebiyle çamur yağmuru uyarısı yapıldı. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıklar sert düşüşe geçecek.

12 Ekim Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek.

12 Ekim Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek.

Günün ilk saatlerinde Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyinde başlayan gök gürültülü sağanaklar, öğle saatlerinde batı, iç ve doğu bölgelerin neredeyse tamamına yayılacak.

Günün ilk saatlerinde Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyinde başlayan gök gürültülü sağanaklar, öğle saatlerinde batı, iç ve doğu bölgelerin neredeyse tamamına yayılacak.

Yağışların Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇAMUR YAĞMURU UYARISI: TOZ TAŞINIMI HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRECEK

Meteoroloji'nin yayımladığı raporda Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için peş peşe "Toz Taşınımı" uyarısı verildi.

ÇAMUR YAĞMURU UYARISI: TOZ TAŞINIMI HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRECEKMeteoroloji'nin yayımladığı raporda Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için peş peşe "Toz Taşınımı" uyarısı verildi.

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep gibi illerde etkili olacak çamurlu yağışların hava kalitesini düşürebileceği, araçlarda ve açık alanlarda tabaka oluşturabileceği belirtilerek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep gibi illerde etkili olacak çamurlu yağışların hava kalitesini düşürebileceği, araçlarda ve açık alanlarda tabaka oluşturabileceği belirtilerek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TERMOMETRELER ÇAKILACAK: MONTLARI HAZIRLAYIN!


Hafta başında ılık seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe gününden itibaren aniden düşüşe geçecek. Pazartesi günü 25°C olan İstanbul'da sıcaklıklar Perşembe günü 17-18°C seviyelerine gerileyecek.


Ankara'da haftabaşı 25°C civarındaki termometreler Cuma günü 15-17°C'ye kadar inerken, İzmir'de 25-26°C olan sıcaklıklar haftanın ikinci yarısında 21°C seviyelerine kadar serinleyecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TERMOMETRELER ÇAKILACAK: MONTLARI HAZIRLAYIN!Hafta başında ılık seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe gününden itibaren aniden düşüşe geçecek. Pazartesi günü 25°C olan İstanbul'da sıcaklıklar Perşembe günü 17-18°C seviyelerine gerileyecek. Ankara'da haftabaşı 25°C civarındaki termometreler Cuma günü 15-17°C'ye kadar inerken, İzmir'de 25-26°C olan sıcaklıklar haftanın ikinci yarısında 21°C seviyelerine kadar serinleyecek.

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ


Bölgelerimize göre beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şu şekilde detaylandı:

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİBölgelerimize göre beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şu şekilde detaylandı:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu; Kocaeli ve Sakarya hariç yerel sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale'de yağışlar kuvvetli. (İstanbul 25°C, Bursa 27°C, Çanakkale 24°C, Kırklareli 27°C)


Ege: Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış hakim. Kıyı Ege'de yağışlar kuvvetli geçecek. (İzmir 25°C, Denizli 26°C, Manisa 27°C, Muğla 20°C)

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu; Kocaeli ve Sakarya hariç yerel sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale'de yağışlar kuvvetli. (İstanbul 25°C, Bursa 27°C, Çanakkale 24°C, Kırklareli 27°C)Ege: Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış hakim. Kıyı Ege'de yağışlar kuvvetli geçecek. (İzmir 25°C, Denizli 26°C, Manisa 27°C, Muğla 20°C)

Akdeniz: Bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı var. (Adana 28°C, Antalya 23°C, Burdur 22°C, Hatay 27°C)


İç Anadolu: Bölge genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. (Ankara 25°C, Çankırı 26°C, Eskişehir 25°C, Konya 24°C)


Karadeniz: Batı ve Orta/Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Karabük, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt) yerel sağanak var. (Bolu 26°C, Kastamonu 23°C, Samsun 29°C, Trabzon 28°C)

Akdeniz: Bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı var. (Adana 28°C, Antalya 23°C, Burdur 22°C, Hatay 27°C)İç Anadolu: Bölge genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. (Ankara 25°C, Çankırı 26°C, Eskişehir 25°C, Konya 24°C)Karadeniz: Batı ve Orta/Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Karabük, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt) yerel sağanak var. (Bolu 26°C, Kastamonu 23°C, Samsun 29°C, Trabzon 28°C)

Doğu Anadolu: Ardahan ve Iğdır dışında yerel sağanak yağışlı. Tunceli ve Elazığ'ın doğusunda yağışlar kuvvetli. (Erzurum 17°C, Kars 20°C, Malatya 22°C, Van 20°C)


Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı mevcut. (Diyarbakır 24°C, Mardin 23°C, Siirt 25°C, Şanlıurfa 26°C)

Doğu Anadolu: Ardahan ve Iğdır dışında yerel sağanak yağışlı. Tunceli ve Elazığ'ın doğusunda yağışlar kuvvetli. (Erzurum 17°C, Kars 20°C, Malatya 22°C, Van 20°C)Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı mevcut. (Diyarbakır 24°C, Mardin 23°C, Siirt 25°C, Şanlıurfa 26°C)
Başlıklar :Hava durumuMeteorolojiSağanakFırtına
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