Meteoroloji haritayı güncelledi: O saatlerde çamur ve sağanak birden bastıracak

İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak, fırtına ve sel uyarısı: Birçok il risk altında

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda bugün ve yarın çok sayıda ilde etkili olması beklenen şiddetli sağanak, fırtına ve ani sel riskine karşı vatandaşları uyardı. Marmara'dan Doğu Karadeniz'e, Akdeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir hat için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verildi.