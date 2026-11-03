Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Yeni trafik cezaları belli oldu: 2027 yılında uygulanacak vergi harç ücretleri, IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
2027 yılında vergi, harç ve cezaların artışında esas alınacak yeniden değerleme oranı, açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle netleşti. Yeniden değerleme oranı 2027 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Kırmızı ışık cezasının 6 bin 391 TL'ye, hız sınırı cezasının 31 bin 957 bin TL'ye, drift cezasının 178 bin 962 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki IMEI kayıt ücreti 2027 ne kadar oldu? İşte 2027 trafik cezaları, vergi harç ücretleri tutarı.