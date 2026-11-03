Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı 2026 kura çekimi sonuçları isim listesi
Bilecik'te üniversite öğrencilerinin katılacağı İŞKUR Gençlik Programı noter çekilişi bugün saat 10.00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştiriliyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı 2026 kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı için kura aşamasına geçildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İŞKUR kura çekilişi 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle programa katılacak asil ve yedek adaylar belirleniyor.
BŞEÜ İŞKUR asil ve yedek isim listesi nereden sorgulanır?
Kura sonuçları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin resmî internet sitesindeki duyurular bölümünden açıklanacak. Öğrenciler İŞKUR e-Şube üzerinden de kişisel başvuru kayıtlarını inceleyebilecek.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: https://www.bilecik.edu.tr/