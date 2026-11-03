MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027 SON DAKİKA: İşte ekim enflasyonu ile memur ve memur emeklisi yeni maaş tablosu

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYI 2026! Kasım Kira Artış Zammı Ne Kadar, Kaç TL Oldu? Yasal oranla konut, iş yeri kira oranı hesaplama

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yeni kira zam tavanı da netlik kazandı. Kira artışının hesaplanmasında esas alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, kasım ayında sözleşmesini yenileyecek vatandaşların ödeyeceği yeni kira bedelini belirleyecek. Özellikle mevcut kirası 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL olan kiracılar, açıklanan oran doğrultusunda aylık ödemelerinin ne kadar değişeceğini araştırıyor. Ev sahipleri de yeni dönemde uygulayabilecekleri yasal artış sınırını öğrenmek için TÜİK verilerini takip ediyor. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç olarak açıklandı? 20 bin TL kira ödeyen bir vatandaşın yeni kira bedeli kaç TL olacak? İşte kasım ayı kira zammı hesaplama tablosu ve örnek tutarlara ilişkin merak edilen ayrıntılar…