Malatya Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026: İsim listesi yayınlandı mı?
Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, 26–30 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, katılımcıların noter kurasıyla belirleneceği çekimin tarihine odaklandı. Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi, 3 Kasım 2026 saat 11.00’de Yeşilyurt Yerleşkemiz Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. İşte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi sorgulama ekranı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Amasya Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrilecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 3 Kasım Salı günü çekilecek. Saat 11.00’de Yeşilyurt Yerleşkemiz Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.