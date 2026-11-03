İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: 3 Kasım Salı İSKİ barajları genel doluluk oranı ve Ömerli, Elmalı, Terkos ve Alibey barajı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışın ardından gözler barajların doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ, 2 Kasım İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı. Megakentte etkili olan sağanak yağış, baraj doluluk oranlarında büyük artışa neden oldu. İstanbul'da geçtiğimiz hafta 52,77 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün 53,71 seviyesinde bulunuyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının doluluk oranları belli oldu. İşte 3 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları.
İstanbul'da meydana gelen yağışların ardından İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? sorusunun yanıtı gündemdeki yerini aldı. 2 Kasım tarihli baraj doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Son haftalarda meydana gelen yağışların ardından İstanbul barajları kasım ayında adeta nefes aldı.
İstanbul baraj doluluk oranı son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçtiğimiz hafta 52,77 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün 53,71 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 78,67
Darlık barajı 91,21
Elmalı barajı 62,35
Terkos barajı 38,25
Alibey barajı 70,97
Büyükçekmece barajı 31,69
Sazlıdere barajı 33,39
Istrancalar 44,26
Kazandere 3,35
Pabuçdere 2,6