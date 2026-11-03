2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon oranı ile SSK-Bağ-Kur ocak ayı maaş zammı ne kadar olacak?
Ocak 2027 emekli maaşı zammı için merakla beklenen dört aylık enflasyon verisi açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranını şekillendiren temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ilk hesaplamalar da güncellendi. Açıklanan verilere göre dört aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,29 oranında artış oluştu. Ancak emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranı için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Yılın son iki ayında gerçekleşecek fiyat değişimleri, altı aylık zam oranının hangi seviyeye ulaşacağını belirleyecek. Peki, yüzde 8,29'luk artış mevcut emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Farklı enflasyon senaryolarına göre emekli aylıkları kaç TL olacak? İşte kuruşu kuruşuna yapılan yeni maaş hesaplamaları ve öne çıkan zam senaryoları…
2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş artışında önemli bir eşik daha geride kaldı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarının toplam etkisiyle emeklilerin zam hesabında yüzde 8,29'luk artış oluştu. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak nihai oran ise kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu nedenle emekliler için farklı zam senaryoları üzerinden yeni maaş hesaplamaları yapılmaya devam ediyor. Özellikle mevcut aylığı üzerinden ne kadar artış alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yüzde 8,29'luk mevcut oranı ve yıl sonuna kadar oluşabilecek ilave artışları takip ediyor. Peki, 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL emekli maaşı alanların aylıkları hangi seviyeye yükselecek? İşte dört aylık enflasyona göre güncel hesaplamalar ve diğer zam ihtimalleri…
Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 yarısına ilişkin enflasyon verilerinin dördüncüsü belli oldu. Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ağustos enflasyonu yüzde 1.84, eylül enflasyonu yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim enflasyonu da yüzde 2.58 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.29 artış oluştu.
Geriye 4 veri daha kaldı.
Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.63 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.08'i bulabilecek. En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 926 liraya ulaşabilecek.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.64 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.08 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 928 liraya yükselebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.06 olarak gerçekleşti.
YÜZDE 30.06'YA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ 26 BİN LİRAYI AŞACAK
Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 olarak bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 13 lirayı bulabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 8,29 ZAM SENARYOSUNDA NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Temmuz-ekim döneminde oluşan yüzde 8,29'luk enflasyon üzerinden hesaplanan maaşlar şöyle:
Mevcut maaş: 23.552 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 25.504 TL
Mevcut maaş: 24.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 25.990 TL
Mevcut maaş: 25.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 27.073 TL
Mevcut maaş: 26.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 28.155 TL
Mevcut maaş: 27.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 29.238 TL
Mevcut maaş: 28.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 30.321 TL
Mevcut maaş: 29.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 31.404 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 32.487 TL
Mevcut maaş: 31.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 33.570 TL
Mevcut maaş: 32.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 34.653 TL
Mevcut maaş: 33.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 35.736 TL
Mevcut maaş: 34.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 36.819 TL
Mevcut maaş: 35.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 37.902 TL
Mevcut maaş: 36.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 38.984 TL
Mevcut maaş: 37.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 40.067 TL
Mevcut maaş: 38.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 41.150 TL
Mevcut maaş: 39.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 42.233 TL
Mevcut maaş: 40.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 43.316 TL
Mevcut maaş: 41.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 44.399 TL
Mevcut maaş: 42.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 45.482 TL
Mevcut maaş: 43.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 46.565 TL
Mevcut maaş: 44.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 47.648 TL
Mevcut maaş: 45.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 48.731 TL
Mevcut maaş: 46.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 49.813 TL
Mevcut maaş: 47.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 50.896 TL
Mevcut maaş: 48.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 51.979 TL
Mevcut maaş: 49.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 53.062 TL
Mevcut maaş: 50.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 54.145 TL
Mevcut maaş: 51.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 55.228 TL
Mevcut maaş: 52.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 56.311 TL
Mevcut maaş: 53.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 57.394 TL
Mevcut maaş: 54.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 58.477 TL
Mevcut maaş: 55.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 59.560 TL
Mevcut maaş: 56.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 60.642 TL
Mevcut maaş: 57.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 61.725 TL
Mevcut maaş: 58.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 62.808 TL
Mevcut maaş: 59.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 63.891 TL
Mevcut maaş: 60.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 64.974 TL
Mevcut maaş: 61.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 66.057 TL
Mevcut maaş: 62.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 67.140 TL
Mevcut maaş: 63.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 68.223 TL
Mevcut maaş: 64.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 69.306 TL
Mevcut maaş: 65.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 70.389 TL
Mevcut maaş: 66.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 71.471 TL
Mevcut maaş: 67.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 72.554 TL
Mevcut maaş: 68.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 73.637 TL
Mevcut maaş: 69.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 74.720 TL
Mevcut maaş: 70.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 75.803 TL
Mevcut maaş: 71.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 76.886 TL
Mevcut maaş: 72.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 77.969 TL
Mevcut maaş: 73.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 79.052 TL
Mevcut maaş: 74.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 80.135 TL
Mevcut maaş: 75.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 81.218 TL
Mevcut maaş: 76.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 82.300 TL
Mevcut maaş: 77.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 83.383 TL
Mevcut maaş: 78.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 84.466 TL
Mevcut maaş: 79.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 85.549 TL
Mevcut maaş: 80.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 86.632 TL
Mevcut maaş: 81.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 87.715 TL
Mevcut maaş: 82.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 88.798 TL
Mevcut maaş: 83.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 89.881 TL
Mevcut maaş: 84.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 90.964 TL
Mevcut maaş: 85.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 92.047 TL
Mevcut maaş: 86.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 93.129 TL
Mevcut maaş: 87.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 94.212 TL
Mevcut maaş: 88.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 95.295 TL
Mevcut maaş: 89.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 96.378 TL
Mevcut maaş: 90.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 97.461 TL
Mevcut maaş: 91.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 98.544 TL
Mevcut maaş: 92.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 99.627 TL
Mevcut maaş: 93.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 100.710 TL
Mevcut maaş: 94.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 101.793 TL
Mevcut maaş: 95.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 102.876 TL
Mevcut maaş: 96.000 TL
Yüzde 8,29 zamlı: 103.958 TL