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2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon oranı ile SSK-Bağ-Kur ocak ayı maaş zammı ne kadar olacak?

2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon oranı ile SSK-Bağ-Kur ocak ayı maaş zammı ne kadar olacak?

09:03, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 10:29, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon oranı ile SSK-Bağ-Kur ocak ayı maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak 2027 emekli maaşı zammı için merakla beklenen dört aylık enflasyon verisi açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranını şekillendiren temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ilk hesaplamalar da güncellendi. Açıklanan verilere göre dört aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,29 oranında artış oluştu. Ancak emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranı için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Yılın son iki ayında gerçekleşecek fiyat değişimleri, altı aylık zam oranının hangi seviyeye ulaşacağını belirleyecek. Peki, yüzde 8,29'luk artış mevcut emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Farklı enflasyon senaryolarına göre emekli aylıkları kaç TL olacak? İşte kuruşu kuruşuna yapılan yeni maaş hesaplamaları ve öne çıkan zam senaryoları…

2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş artışında önemli bir eşik daha geride kaldı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarının toplam etkisiyle emeklilerin zam hesabında yüzde 8,29'luk artış oluştu. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak nihai oran ise kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu nedenle emekliler için farklı zam senaryoları üzerinden yeni maaş hesaplamaları yapılmaya devam ediyor. Özellikle mevcut aylığı üzerinden ne kadar artış alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yüzde 8,29'luk mevcut oranı ve yıl sonuna kadar oluşabilecek ilave artışları takip ediyor. Peki, 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL emekli maaşı alanların aylıkları hangi seviyeye yükselecek? İşte dört aylık enflasyona göre güncel hesaplamalar ve diğer zam ihtimalleri…

2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş artışında önemli bir eşik daha geride kaldı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarının toplam etkisiyle emeklilerin zam hesabında yüzde 8,29'luk artış oluştu. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak nihai oran ise kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu nedenle emekliler için farklı zam senaryoları üzerinden yeni maaş hesaplamaları yapılmaya devam ediyor. Özellikle mevcut aylığı üzerinden ne kadar artış alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yüzde 8,29'luk mevcut oranı ve yıl sonuna kadar oluşabilecek ilave artışları takip ediyor. Peki, 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL emekli maaşı alanların aylıkları hangi seviyeye yükselecek? İşte dört aylık enflasyona göre güncel hesaplamalar ve diğer zam ihtimalleri…

Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 yarısına ilişkin enflasyon verilerinin dördüncüsü belli oldu. Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ağustos enflasyonu yüzde 1.84, eylül enflasyonu yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti.

Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 yarısına ilişkin enflasyon verilerinin dördüncüsü belli oldu. Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ağustos enflasyonu yüzde 1.84, eylül enflasyonu yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim enflasyonu da yüzde 2.58 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.29 artış oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim enflasyonu da yüzde 2.58 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.29 artış oluştu.

Geriye 4 veri daha kaldı.

Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

Geriye 4 veri daha kaldı.Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.63 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.08'i bulabilecek. En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 926 liraya ulaşabilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.64 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.08 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 928 liraya yükselebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.06 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.63 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.08'i bulabilecek. En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 926 liraya ulaşabilecek.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.64 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.08 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 928 liraya yükselebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.06 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 30.06'YA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ 26 BİN LİRAYI AŞACAK

Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 olarak bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 13 lirayı bulabilecek.

YÜZDE 30.06'YA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ 26 BİN LİRAYI AŞACAK Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 olarak bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 13 lirayı bulabilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 8,29 ZAM SENARYOSUNDA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Temmuz-ekim döneminde oluşan yüzde 8,29'luk enflasyon üzerinden hesaplanan maaşlar şöyle:

Mevcut maaş: 23.552 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 25.504 TL

Mevcut maaş: 24.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 25.990 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 27.073 TL

Mevcut maaş: 26.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 28.155 TL

Mevcut maaş: 27.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 29.238 TL

Mevcut maaş: 28.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 30.321 TL

Mevcut maaş: 29.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 31.404 TL

Mevcut maaş: 30.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 32.487 TL

Mevcut maaş: 31.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 33.570 TL

Mevcut maaş: 32.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 34.653 TL

Mevcut maaş: 33.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 35.736 TL

Mevcut maaş: 34.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 36.819 TL

Mevcut maaş: 35.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 37.902 TL

Mevcut maaş: 36.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 38.984 TL

Mevcut maaş: 37.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 40.067 TL

Mevcut maaş: 38.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 41.150 TL

Mevcut maaş: 39.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 42.233 TL

Mevcut maaş: 40.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 43.316 TL

Mevcut maaş: 41.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 44.399 TL

Mevcut maaş: 42.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 45.482 TL

Mevcut maaş: 43.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 46.565 TL

Mevcut maaş: 44.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 47.648 TL

Mevcut maaş: 45.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 48.731 TL

Mevcut maaş: 46.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 49.813 TL

Mevcut maaş: 47.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 50.896 TL

Mevcut maaş: 48.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 51.979 TL

Mevcut maaş: 49.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 53.062 TL

Mevcut maaş: 50.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 54.145 TL

Mevcut maaş: 51.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 55.228 TL

Mevcut maaş: 52.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 56.311 TL

Mevcut maaş: 53.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 57.394 TL

Mevcut maaş: 54.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 58.477 TL

Mevcut maaş: 55.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 59.560 TL

Mevcut maaş: 56.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 60.642 TL

Mevcut maaş: 57.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 61.725 TL

Mevcut maaş: 58.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 62.808 TL

Mevcut maaş: 59.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 63.891 TL

Mevcut maaş: 60.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 64.974 TL

Mevcut maaş: 61.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 66.057 TL

Mevcut maaş: 62.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 67.140 TL

Mevcut maaş: 63.000 TL

Yüzde 8,29 zamlı: 68.223 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 8,29 ZAM SENARYOSUNDA NE KADAR MAAŞ ALACAK?Temmuz-ekim döneminde oluşan yüzde 8,29'luk enflasyon üzerinden hesaplanan maaşlar şöyle:Mevcut maaş: 23.552 TLYüzde 8,29 zamlı: 25.504 TLMevcut maaş: 24.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 25.990 TLMevcut maaş: 25.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 27.073 TLMevcut maaş: 26.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 28.155 TLMevcut maaş: 27.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 29.238 TLMevcut maaş: 28.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 30.321 TLMevcut maaş: 29.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 31.404 TLMevcut maaş: 30.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 32.487 TLMevcut maaş: 31.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 33.570 TLMevcut maaş: 32.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 34.653 TLMevcut maaş: 33.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 35.736 TLMevcut maaş: 34.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 36.819 TLMevcut maaş: 35.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 37.902 TLMevcut maaş: 36.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 38.984 TLMevcut maaş: 37.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 40.067 TLMevcut maaş: 38.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 41.150 TLMevcut maaş: 39.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 42.233 TLMevcut maaş: 40.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 43.316 TLMevcut maaş: 41.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 44.399 TLMevcut maaş: 42.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 45.482 TLMevcut maaş: 43.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 46.565 TLMevcut maaş: 44.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 47.648 TLMevcut maaş: 45.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 48.731 TLMevcut maaş: 46.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 49.813 TLMevcut maaş: 47.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 50.896 TLMevcut maaş: 48.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 51.979 TLMevcut maaş: 49.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 53.062 TLMevcut maaş: 50.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 54.145 TLMevcut maaş: 51.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 55.228 TLMevcut maaş: 52.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 56.311 TLMevcut maaş: 53.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 57.394 TLMevcut maaş: 54.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 58.477 TLMevcut maaş: 55.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 59.560 TLMevcut maaş: 56.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 60.642 TLMevcut maaş: 57.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 61.725 TLMevcut maaş: 58.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 62.808 TLMevcut maaş: 59.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 63.891 TLMevcut maaş: 60.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 64.974 TLMevcut maaş: 61.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 66.057 TLMevcut maaş: 62.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 67.140 TLMevcut maaş: 63.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 68.223 TL

Mevcut maaş: 64.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 69.306 TL


Mevcut maaş: 65.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 70.389 TL


Mevcut maaş: 66.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 71.471 TL


Mevcut maaş: 67.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 72.554 TL


Mevcut maaş: 68.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 73.637 TL


Mevcut maaş: 69.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 74.720 TL


Mevcut maaş: 70.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 75.803 TL


Mevcut maaş: 71.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 76.886 TL


Mevcut maaş: 72.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 77.969 TL


Mevcut maaş: 73.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 79.052 TL


Mevcut maaş: 74.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 80.135 TL


Mevcut maaş: 75.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 81.218 TL


Mevcut maaş: 76.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 82.300 TL


Mevcut maaş: 77.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 83.383 TL


Mevcut maaş: 78.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 84.466 TL


Mevcut maaş: 79.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 85.549 TL


Mevcut maaş: 80.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 86.632 TL


Mevcut maaş: 81.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 87.715 TL


Mevcut maaş: 82.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 88.798 TL


Mevcut maaş: 83.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 89.881 TL


Mevcut maaş: 84.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 90.964 TL


Mevcut maaş: 85.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 92.047 TL


Mevcut maaş: 86.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 93.129 TL


Mevcut maaş: 87.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 94.212 TL


Mevcut maaş: 88.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 95.295 TL


Mevcut maaş: 89.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 96.378 TL


Mevcut maaş: 90.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 97.461 TL


Mevcut maaş: 91.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 98.544 TL


Mevcut maaş: 92.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 99.627 TL


Mevcut maaş: 93.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 100.710 TL


Mevcut maaş: 94.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 101.793 TL


Mevcut maaş: 95.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 102.876 TL


Mevcut maaş: 96.000 TL


Yüzde 8,29 zamlı: 103.958 TL

Mevcut maaş: 64.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 69.306 TLMevcut maaş: 65.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 70.389 TLMevcut maaş: 66.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 71.471 TLMevcut maaş: 67.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 72.554 TLMevcut maaş: 68.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 73.637 TLMevcut maaş: 69.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 74.720 TLMevcut maaş: 70.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 75.803 TLMevcut maaş: 71.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 76.886 TLMevcut maaş: 72.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 77.969 TLMevcut maaş: 73.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 79.052 TLMevcut maaş: 74.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 80.135 TLMevcut maaş: 75.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 81.218 TLMevcut maaş: 76.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 82.300 TLMevcut maaş: 77.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 83.383 TLMevcut maaş: 78.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 84.466 TLMevcut maaş: 79.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 85.549 TLMevcut maaş: 80.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 86.632 TLMevcut maaş: 81.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 87.715 TLMevcut maaş: 82.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 88.798 TLMevcut maaş: 83.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 89.881 TLMevcut maaş: 84.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 90.964 TLMevcut maaş: 85.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 92.047 TLMevcut maaş: 86.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 93.129 TLMevcut maaş: 87.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 94.212 TLMevcut maaş: 88.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 95.295 TLMevcut maaş: 89.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 96.378 TLMevcut maaş: 90.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 97.461 TLMevcut maaş: 91.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 98.544 TLMevcut maaş: 92.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 99.627 TLMevcut maaş: 93.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 100.710 TLMevcut maaş: 94.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 101.793 TLMevcut maaş: 95.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 102.876 TLMevcut maaş: 96.000 TLYüzde 8,29 zamlı: 103.958 TL
Başlıklar :Emekli maaşEmekli maaş zammıocak ayı emekli maaşı
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Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

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