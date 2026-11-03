Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi yayınlandı mı, asil ve yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için noter huzurunda kura çekimi dün gerçekleştirildi. Bu yıl 891 öğrencinin istihdam edileceği İŞKUR Gençlik Programı için binlerce öğrencinin gözü asil ve yedek isim listesinde. Kura sonucunda program kapsamında çalışmaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinden talep edilen belgeleri 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında iskur.giresun.edu.tr adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmekte. Peki Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları yayınlandı mı, 891 kişilik asil ve yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?
Giresun Üniversitesinde, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen kura çekimi, 02 Kasım 2026 Pazartesi günü Giresun 1. Noterliği tarafından gerçekleştirildi. Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekimine, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Hüseyin Şahin, İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, 3 Kasım 2026 Salı günü üniversitenin resmi web sayfasından duyurulacak.
Kura sonucunda program kapsamında çalışmaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinden talep edilen belgeleri 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında iskur.giresun.edu.tr adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları için tıklayın
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
Kura çekimi öncesinde konuşan Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Hüseyin Şahin, İŞKUR Gençlik Programı’nın öğrencilere yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmayıp kişisel gelişimlerine, mesleki deneyim kazanmalarına ve çalışma hayatına hazırlanmalarına da önemli katkılar sunduğunu söyledi. Programa bu yıl yoğun ilgi gösterildiğini belirten Prof. Dr. Şahin, merkez birimler için 3 bin 676, ilçelerdeki birimler için ise 1 bin 991 olmak üzere toplam 5 bin 667 başvuru yapıldığını kaydetti. İŞKUR ile imzalanan sözleşme kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 585’i merkez yerleşkelerde, 306’sı ilçelerde olmak üzere toplam 891 öğrencinin programdan yararlanacağını belirten Prof. Dr. Hüseyin Şahin, kura çekiminin noter huzurunda, şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
Programın 30 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 13 Haziran 2027 tarihinde sona ereceğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmalarının önemine dikkat çekti. Öğrencilerden görevlendirildikleri birimlerde sorumluluk bilinci ve disiplin içerisinde çalışmalarını isteyen Prof. Dr. Şahin, programın yürütülmesinde emeği geçen İŞKUR İl Müdürlüğüne, üniversitenin ilgili birimlerine ve personele teşekkür ederek kura çekiminin tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.