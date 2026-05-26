Ticaret Bakanlığı açıkladı: Otomotivde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünün, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye yapılan ihracatla pazar çeşitliliğindeki başarısını gözler önüne serdiğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin, geçen yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşarak kapattığı ifade edildi.
Sektörün bir önceki yıla oranla sergilediği kararlı büyüme ivmesini koruyarak toplamda 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığına ve üst üste şampiyonluk geleneğini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:
Otomotiv sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatındaki lider sektör konumunu pekiştirdiği vurgulanan açıklamada, ihracatın yüzde 70'inden fazlasının dünyanın en yüksek standartlarına sahip Avrupa pazarına gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, ana sanayi ve tedarik sanayisi arasındaki güçlü işbirliğinin, nitelikli iş gücünün ve dijital dönüşüm yatırımlarının sonucunun söz konusu başarıdaki katkısına değinilerek, özellikle yerli ve milli projelerin yanı sıra küresel markaların Türkiye'deki üretim hatlarını modernize etmesinin ihracat rakamlarını yukarı taşıyan ana unsurlar olduğu ifade edildi.
"Sektör, 2026 ve sonrası için gözünü daha yüksek hedeflere dikti"
Yeşil Mutabakat uyum süreçleri ve karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda "vites artıran" sektörün, 2026 ve sonrası için gözünü daha yüksek hedeflere diktiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, Türkiye'nin ihracat ve üretim başarılarının geliştirilmesi amacıyla destek programları ve tüm imkanlarıyla Bakanlığın sektörün yanında yer almaya devam edeceği de belirtildi.