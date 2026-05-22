Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Çiftçiye dev destek: Yaklaşık 6,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçiye dev destek: Yaklaşık 6,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

19:0622/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesi olarak bugün çiftçilerin hesaplarına 6 milyar 468 milyon 162 bin lira aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.


Üreten Türkiye'nin mimarı olan çiftçileri desteklemeye, tarımsal üretime güç katmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "6 milyar 468 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.


Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş hayvancılık desteği (buzağı) için 5 milyar 67 milyon 397 bin 808 lira, hayvan ve sürü sağlığı desteği için 927 milyon 279 bin 522 lira, iyi tarım uygulamaları desteği için 208 milyon 122 bin 675 lira, organik tarım desteği için 119 milyon 530 bin 603 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 118 milyon 489 bin 350 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 24 milyon 169 bin 142 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 172 bin 900 lira olmak üzere toplam 6 milyar 468 milyon 162 bin lira ödeme yapılacak.


Kimlik numarasının son hanesi "4, 6, 8" ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" olan üreticiler için buzağı desteği ödemesi ile diğer desteklere ilişkin ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

#Tarım
#Destek
#Çiftçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşsizlik maaşı ödemelerinde tarih değişti: Bakan Işıkhan duyurdu