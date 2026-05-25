Gökyüzünde yerli internet dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ tarafından uçak içi internet hizmetinin sunulacağını belirterek, "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında Türk Hava Yolları (THY) filosuna da sunulması planlanıyor" dedi. THY çatısı altındaki TCI Aircraft Interior ve AJet ile yürütülen proje kapsamında AJet'in 122 yolcu uçağı için test ve montaj süreçlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, bu alandaki testlerin başarıyla tamamlandığına dikkati çekti. Uraloğlu, "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında THY filosuna da sunulması planlanıyor. Bu girişimle Türkiye'nin yerli uydu altyapısının sivil havacılıkta etkin kullanımı mümkün hale getirilirken TÜRKSAT'ın yayıncılık dışındaki mobil ve havacılık tabanlı iletişim hizmetlerindeki rekabetçi konumu da pekiştirildi" diye konuştu.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK

TÜRKSAT'ın, tüm internet trafiğini kendi bünyesindeki Network Operasyon Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat izleyerek hizmet kalitesini garanti altına alacağını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti: "Proje kapsamında geçen yıl analiz, tasarım ve uygulama süreçleri TÜRKSAT tarafından yerli ve milli imkanlarla başarıyla tamamlandı. Kullanıcıların etkileşimde bulunduğu ön yüz uygulamaları Turkish Technology tarafından geliştirilirken uydu ve karasal trafik yönetimi, internet paketi tanımlama, kredi kartıyla ödeme alma, faturalandırma ve kota yönetimi gibi entegrasyon ve veri yönetimi süreçleri TÜRKSAT mühendisleri tarafından yapıldı. Bu hizmetle birlikte yolcular, mesajlaşma, video konferans ve bulut tabanlı iş uygulamalarına uçuş boyunca kesintisiz erişebilecek."

YAZILIM SÜRECİ TAMAM

Uraloğlu, "Yazılım geliştirme ve konfigürasyon hizmetlerinin kabulü ile sistem devreye alındı. Tüm paydaşların katılımıyla uçtan uca test süreçleri ve siber güvenlik testleri yönetilerek, sistem operasyonel kullanıma hazır hale getirildi" ifadelerini kullandı. Türkiye, bu projeyle sivil havacılıkta uydu teknolojilerinde küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.







