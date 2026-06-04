Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Afrika'nın kara gün dostu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugünkü görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimizin liderliğinde Nijer'in farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Afrika ülkelerinin kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.

Dostluk hastanesi ve dostluk okulu projesini geliştiren TİKA Nijer'in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfımız başkent Niamey'de 12 okulla toplam 1700'ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300'ü Türkiye Burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor.

Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş vadeli bir işbirliği olarak görüyoruz.

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik.

Aziz kardeşim Tihani'ye ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyor, buradan dost ve kardeş Nijer halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanına bırakıyorum.

"Türkiye ile işbirliğimiz güçleniyor"

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani'nin açıklamalarından satır başları:

Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. 8 Ocak 2013 tarihinde resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Birkaç anlaşma imzalandı. Bu ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı. Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz savunma alanıyla sınırlı değil.

Maarif Vakfı aracılığıyla eğitimi desteklediniz. Nijer dostluk tesisi oluşturuldu. Bizim için 8 Ocak 2013 tarihli ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye'nin bize destek verdiğini görüyoruz. Sürekli bizim yanımızda.















