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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabet: Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabet: Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Türkiye'ye geliyor

16:563/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, 4 Haziran'da Türkiye'de
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, 4 Haziran'da Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, 4 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda yalnızca ikili ilişkiler değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki önemli gündem maddeleri de detaylıca değerlendirilecek. İki liderin, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunması hedefleniyor.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Konuya ilişkin resmi duyuru İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı.

Duran açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek bu önemli ziyareti doğrulayarak, görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin tüm detaylarıyla gözden geçirileceğini ve küresel meselelerin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını ifade etti.



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