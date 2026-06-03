Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabet: Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Türkiye'ye geliyor

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda yalnızca ikili ilişkiler değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki önemli gündem maddeleri de detaylıca değerlendirilecek. İki liderin, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunması hedefleniyor.

Duran açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek bu önemli ziyareti doğrulayarak, görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin tüm detaylarıyla gözden geçirileceğini ve küresel meselelerin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını ifade etti.