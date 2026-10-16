Kanserle mücadele ediyordu: Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Olgun hayatını kaybetti
Pankreas kanseriyle mücadele eden Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Olgun, 67 yaşında yaşamını yitirdi.
“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Soner Olgun, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Olgun, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.
30 AĞUSTOS'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Sanatçının sağlık sorunları ilk olarak 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmasıyla gündeme gelmişti. Tedavi gördüğü hastanede normal servise alınan Olgun, iki gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti. Tedavisini evinde sürdüren sanatçı, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 7 Ekim'de yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Soner Olgun'dan acı haber geldi. Sanatçının vefatı, müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.
"LETAFET" ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI
1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.
1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.
Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Koldaş ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.