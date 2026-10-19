Trendyolmilla’nın yeni sezon koleksiyonunda New York esintisi

Trendyolmilla, 2026-2027 Sonbahar/Kış koleksiyonunda New York’un sokak modasından ilham alıyor. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerle tanıtılan koleksiyon, günlük giyimin rahatlığını klasik parçalarla bir araya getiriyor. Ceketlerden kabanlara, denim parçalardan desenli tasarımlara uzanan yeni sezon seçkisinde farklı kumaş ve dokuların birlikte kullanıldığı kombinler öne çıkıyor.

Ekose, süet ve deri ön planda

Yeni koleksiyonda ekose ve çizgili desenlere, süet ve deri dokular eşlik ediyor. Bambi desenleri ve kürk detayları da sezonun dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Klasik gardırop parçaları farklı kesim ve materyallerle yeniden yorumlanırken, özellikle ceket ve kabanlar kombinlerin belirleyici parçaları haline geliyor.

Bordo, kahverengi ve koyu mavi tonları dikkat çekiyor

Koleksiyonun renk paletinde kahverengi, bordo, lacivert ve denim mavisi ağırlık kazanıyor. Kobalt mavisi, petrol yeşili, zeytin ve haki tonları ise daha canlı alternatifler sunuyor. Bej, ekru, gri ve siyah gibi nötr renkler de farklı parçaların bir arada kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Katmanlı giyimin öne çıktığı koleksiyonda deri, süet ve yün içerikli dış giyim ürünleri geniş yer tutuyor. Farklı dokuların bir arada kullanıldığı ceket ve kabanlar, hem günlük kombinlere hem de daha klasik görünümlere uyarlanabilecek seçenekler sunuyor.

Trendyolmilla’nın 2026-2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu, 17 Ekim itibarıyla markanın uygulamasında yerini aldı. Markanın duyurduğu kampanya kapsamında ilk alışverişe özel, 300 TL ve üzerindeki siparişlerde 100 TL indirim fırsatı da sunuluyor.

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