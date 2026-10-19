Ağır çantalar çocukların omurgasını tehdit ediyor

Konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hakan Kasapgil, aileleri uyardı. Ağır çantaların özellikle gelişme çağındaki çocuklarda sırt, omuz ve bel ağrılarına neden olabildiğini belirten Kasapgil, yanlış taşıma alışkanlıklarının da riski artırdığını söyledi.

İLK BELİRTİLER 6 YAŞINDA

Omurga sorunlarının ilk belirtilerinin 6-12 yaş arasında görülebildiğini anlatan Kasapgil, bu dönemde kas ve bağ dokularının henüz gelişimini tamamlamadığını ifade etti. Omuzların öne düşmesi, boynun öne uzaması, sırt yorgunluğu ve kambur duruşun erken belirtiler arasında bulunduğunu ifade etti. Kasapgil, özellikle 10-15 yaş arasındaki büyüme döneminde bu şikâyetlerin daha belirgin hale gelebildiğine dikkat çekti.

KİLONUN YÜZDE 10’UNU GEÇMEMELİ

Ağır çantaların çocukların yürüyüşünü ve duruşunu olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Kasapgil, “Ağır okul çantası kas ve duruş sorunları yapar. Ağır çanta; sırt, omuz ve bel kaslarında gerilmeye, öne doğru eğilmeye yani kifoz benzeri geçici eğriliklere ve yürüme bozukluklarına yol açabilir. Özellikle çantanın tek omuzda asılması omurgaya dengesiz yük bindirerek eğrilik riskini ve kas ağrılarını artırır” ifadelerini kullandı. Çanta ağırlığının çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unu aşmaması gerektiğini vurgulayan Kasapgil, geniş ve destekli omuz askıları bulunan çantaların tercih edilmesini önerdi. Çantanın doğru yerleştirilmesinin önemine değinen Kasapgil, ağır kitapların sırta en yakın bölmeye konulmasını istedi. Hafif malzemelerin ise dış bölmelere yerleştirilmesini önerdi. Çantanın iki omuzda taşınması gerektiğini belirten Kasapgil, askıların ayarlanarak çantanın sırta tam oturtulmasını tavsiye etti.

YANLIŞ OTURMAK RİSKLİ

Çocukların günde 5 ila 8 saatini okul sıralarında geçirdiğine dikkat çeken Kasapgil, yanlış oturma alışkanlıklarının da omurga sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Öne eğilerek ders dinleme, sıraya yan yaslanma, kaykılarak oturma ve başı sürekli ileri uzatmanın kas dengesizliklerine neden olabileceğini anlattı.

OKUL SIRASINDA 90-90-90 KURALI

Op. Dr. Hakan Kasapgil, çocukların omurga sağlığını korumak için okul sıralarında 90-90-90 kuralına uygun oturması gerektiğini belirtti. Doğru oturma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini vurguladı. Kasapgil, doğru oturma pozisyonunu şöyle anlattı:

* Sırt ve bel: Sırt dik tutulmalı ve sandalyenin arkalığına dayanmalı. Bel boşluğu gerektiğinde küçük bir minderle desteklenmeli.

* Dizler ve kalça: Kalça ve diz eklemleri yaklaşık 90 derecelik açı oluşturmalı.

* Ayaklar: Ayak tabanları yere tam basmalı. Ayaklar yere ulaşmıyorsa destek kullanılmalı.

* Sıra mesafesi: Göğüs ile sıra arasında yaklaşık bir yumruk mesafe bulunmalı. Çocuk, masaya ulaşmak için öne eğilmek zorunda kalmamalı.

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