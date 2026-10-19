AFAD ekiplerinin selde mahsur kalanları kurtarma anları kamerada: Korkan çocuğu böyle teselli ettiler
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları, AFAD ekiplerinin kask kameralarıyla kaydedildi. Taşan derenin karşısında mahsur kalan kadın ve çocukları halat düzeneğiyle güvenli bölgeye ulaştıran ekiplerin, kurtarma sırasında korkan bir çocuğu konuşarak teselli ettiği anlar yürekleri ısıttı.
DERE TAŞTI, KÖPRÜ YIKILDI
Sakarya’da çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar çöktü ve bazı köprüler yıkıldı. Evlerin giriş katları ile tarım arazilerinin su altında kaldığı kentte, selin etkili olduğu noktalarda vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sapanca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi Dereköy mevkisinde de derenin debisinin yükselmesi sonucu köprü yıkıldı. Bölgede bulunan bazı vatandaşlar karşıya geçemeyerek mahsur kaldı.
HALAT DÜZENEĞİ KURUP VATANDAŞLARI KURTARDILAR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra direkler arasına halat düzeneği kurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla halat sistemi üzerinden derenin karşı tarafına geçirilerek güvenli bölgeye çıkarıldı.
Kurtarma operasyonunun hazırlık aşamasından vatandaşların karşıya geçirilmesine kadar yaşananlar, görevli personelin kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
KORKAN ÇOCUĞU KONUŞARAK RAHATLATTI
Görüntülerin en dikkat çeken anlarından biri ise kurtarma sırasında korkan bir çocuğun AFAD görevlisi tarafından teselli edilmesi oldu. Görevlinin çocukla konuşarak onu sakinleştirmeye çalıştığı anlar, zorlu kurtarma operasyonundaki insani yaklaşımı gözler önüne serdi.
AFAD ekiplerinin halat düzeneğiyle yürüttüğü kurtarma çalışmasıyla selde mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye ulaştırıldı.