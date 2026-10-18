Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefatının 5. yılında anılıyor

MİLLİ SİHA FİKRİNİN ÖNCÜSÜ

18 Ekim 2021'de hayatını kaybeden girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, son 20 yılını iş yerinde geçirerek Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlığı yolundaki önemli adımlardan biri olan milli SİHA fikrinin hayata geçirilmesine öncülük etti. Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne giren Bayraktar, 1972'de mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iki yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığını yaptı ve içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

SANAYİDEN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE

Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen Burdur Traktör, İstanbul Segman ve Uzel gibi birçok fabrikanın kuruluş ve yeni yatırım aşamalarında teknik yönetici olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile evlenen Bayraktar'ın bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında üç çocuğu dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer alan Bayraktar, tek bir matkap makinesiyle kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik özgün makine tasarımları ve imalatları ile parça işleme aparatlarının tasarım süreçlerini yönetti.

İHA'LARIN GELİŞTİRİLMESİNDE AKTİF ROL

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojilerini geliştirme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, projelerin tasarım, prototip, imalat ve yatırım planlaması aşamalarında aktif ve lider olarak görev aldı. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'nın AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara da liderlik etti.

TB2 VE AKINCI'NIN ÖZGÜN TASARIMLARI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın özgün tasarımlarına da imza attı. Hayatı boyunca mühendislik yeteneğini güncel teknolojilerle birleştiren Bayraktar'ın çalışma hayatındaki azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki öne çıktı.

Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına sağladığı katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Bayraktar, bu çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak biliniyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ SINIRLARI AŞTI

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından onun anısını yaşatmak ve hayatı boyunca yürüttüğü çalışmaları kalıcı eser ve etkinliklerle sürdürmek amacıyla başta Baykar ve T3 Vakfı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından bir dizi proje hayata geçirildi.

Özdemir Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Baykar, kurucusunun adını taşıyan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde "Güçlü Türkiye" hedefiyle teknoloji üretmeye devam ediyor. Bayraktar'ın temellerini attığı Baykar, insansız hava araçlarında dünyanın en büyük ihracatçısı haline geldi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin dünya İHA pazarında yüzde 65'lik paya ulaşmasına katkı sağladı. Son üç yılda dünya SİHA pazarındaki liderliğini sürdüren Baykar, 2025'te 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak kendi rekorunu yeniledi ve Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

ADINI TAŞIYAN OKUL VE BİLİM MERKEZLERİ

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından adının verildiği okul, atölye ve bilim merkezleriyle mirası yaşatılmaya devam ediyor. Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 200 bin metrekarelik tesiste Bayraktar insansız hava araçları ve sistemleri üretiliyor.

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olarak hayata geçirildi. Trabzon, Samsun ve İstanbul'un farklı noktalarında kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezleri ise bilim ve teknolojiyi öğrencilerle buluşturmak amacıyla "Çocuk Üniversitesi" olarak kurgulandı. Öğrenciler bu merkezlerde DENEYAP atölyeleriyle gelişimlerini destekleyen eğitimler alıyor.

CAMİLERDEN TEKNOPARKLARA UZANAN MİRAS

Baykar ve Bayraktar Azerbaycan Teknoloji'nin destekleriyle Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK MAM yerleşkesinde ve Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde Özdemir Bayraktar Camii inşa edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 Teknopark ve Baykar iş birliğiyle İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi kuruldu. Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ise 6 bin metrekareden fazla alanda araştırma ve eğitim laboratuvarları, uçak bakım onarım hangarları ve uçuş okuluyla faaliyet gösteriyor.

Kabataş Erkek Lisesi'nde de Baykar tarafından Özdemir Bayraktar İHA Atölyesi hayata geçirildi.

GENÇLERLE BULUŞAN TEKNOLOJİ MİRASI

Baykar'ın desteğiyle TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun Gezi Programı", gençlerin teknolojiyle buluşmasına olanak sağlıyor. Program kapsamında yüz binlerce öğrenci TEKNOFEST etkinliklerine taşınarak teknolojiyle buluşturuldu.

Baykar tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Ödül Töreni de şirketin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar ve elde edilen sonuçlar kapsamında öne çıkan personelin ödüllendirildiği kurumsal etkinlik olarak sürdürülüyor.

ÖĞRENCİLERE MİLLİ TEKNOLOJİ BURSU

Baykar, 2022'den itibaren T3 Vakfı aracılığıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nı hayata geçirdi. Program kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sunmak isteyen ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor.

Program kapsamında binlerce öğrenciye destek verilirken, Özdemir Bayraktar'ın adı farklı kuruluşlar tarafından ülkenin birçok noktasında hayata geçirilen eğitim ve bilim temalı projelerde de yaşatılmaya devam ediyor.