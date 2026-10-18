Anasayfa
Gündem
Türkiye
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefatının 5. yılında anılıyor
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
18:31, 18/10/2026, Pazar

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefatının 5. yılında anılıyor

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, vefatının beşinci yılında anılıyor. 18 Ekim 2021'de hayatını kaybeden Bayraktar'ın Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlığı yolunda attığı adımlar, bugün farklı teknoloji, eğitim ve bilim projeleriyle yaşatılıyor.

MİLLİ SİHA FİKRİNİN ÖNCÜSÜ

18 Ekim 2021'de hayatını kaybeden girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, son 20 yılını iş yerinde geçirerek Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlığı yolundaki önemli adımlardan biri olan milli SİHA fikrinin hayata geçirilmesine öncülük etti. Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne giren Bayraktar, 1972'de mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iki yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığını yaptı ve içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.


SANAYİDEN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE

Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen Burdur Traktör, İstanbul Segman ve Uzel gibi birçok fabrikanın kuruluş ve yeni yatırım aşamalarında teknik yönetici olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile evlenen Bayraktar'ın bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında üç çocuğu dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer alan Bayraktar, tek bir matkap makinesiyle kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik özgün makine tasarımları ve imalatları ile parça işleme aparatlarının tasarım süreçlerini yönetti.


İHA'LARIN GELİŞTİRİLMESİNDE AKTİF ROL

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojilerini geliştirme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, projelerin tasarım, prototip, imalat ve yatırım planlaması aşamalarında aktif ve lider olarak görev aldı. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'nın AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara da liderlik etti.


TB2 VE AKINCI'NIN ÖZGÜN TASARIMLARI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın özgün tasarımlarına da imza attı. Hayatı boyunca mühendislik yeteneğini güncel teknolojilerle birleştiren Bayraktar'ın çalışma hayatındaki azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki öne çıktı.

Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına sağladığı katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Bayraktar, bu çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak biliniyor.


MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ SINIRLARI AŞTI

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından onun anısını yaşatmak ve hayatı boyunca yürüttüğü çalışmaları kalıcı eser ve etkinliklerle sürdürmek amacıyla başta Baykar ve T3 Vakfı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından bir dizi proje hayata geçirildi.

Özdemir Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Baykar, kurucusunun adını taşıyan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde "Güçlü Türkiye" hedefiyle teknoloji üretmeye devam ediyor. Bayraktar'ın temellerini attığı Baykar, insansız hava araçlarında dünyanın en büyük ihracatçısı haline geldi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin dünya İHA pazarında yüzde 65'lik paya ulaşmasına katkı sağladı. Son üç yılda dünya SİHA pazarındaki liderliğini sürdüren Baykar, 2025'te 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak kendi rekorunu yeniledi ve Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.


ADINI TAŞIYAN OKUL VE BİLİM MERKEZLERİ

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından adının verildiği okul, atölye ve bilim merkezleriyle mirası yaşatılmaya devam ediyor. Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 200 bin metrekarelik tesiste Bayraktar insansız hava araçları ve sistemleri üretiliyor.

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olarak hayata geçirildi. Trabzon, Samsun ve İstanbul'un farklı noktalarında kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezleri ise bilim ve teknolojiyi öğrencilerle buluşturmak amacıyla "Çocuk Üniversitesi" olarak kurgulandı. Öğrenciler bu merkezlerde DENEYAP atölyeleriyle gelişimlerini destekleyen eğitimler alıyor.


CAMİLERDEN TEKNOPARKLARA UZANAN MİRAS

Baykar ve Bayraktar Azerbaycan Teknoloji'nin destekleriyle Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK MAM yerleşkesinde ve Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde Özdemir Bayraktar Camii inşa edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 Teknopark ve Baykar iş birliğiyle İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi kuruldu. Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ise 6 bin metrekareden fazla alanda araştırma ve eğitim laboratuvarları, uçak bakım onarım hangarları ve uçuş okuluyla faaliyet gösteriyor.

Kabataş Erkek Lisesi'nde de Baykar tarafından Özdemir Bayraktar İHA Atölyesi hayata geçirildi.


GENÇLERLE BULUŞAN TEKNOLOJİ MİRASI

Baykar'ın desteğiyle TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun Gezi Programı", gençlerin teknolojiyle buluşmasına olanak sağlıyor. Program kapsamında yüz binlerce öğrenci TEKNOFEST etkinliklerine taşınarak teknolojiyle buluşturuldu.

Baykar tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Ödül Töreni de şirketin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar ve elde edilen sonuçlar kapsamında öne çıkan personelin ödüllendirildiği kurumsal etkinlik olarak sürdürülüyor.


ÖĞRENCİLERE MİLLİ TEKNOLOJİ BURSU

Baykar, 2022'den itibaren T3 Vakfı aracılığıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nı hayata geçirdi. Program kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sunmak isteyen ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor.

Program kapsamında binlerce öğrenciye destek verilirken, Özdemir Bayraktar'ın adı farklı kuruluşlar tarafından ülkenin birçok noktasında hayata geçirilen eğitim ve bilim temalı projelerde de yaşatılmaya devam ediyor.

Başlıklar :Özdemir BayraktarİHASİHA
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026