Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den dikkat çeken namaz hassasiyeti: Pisuvara izin vermedi

Türk-İsrail vatandaşı Siyonist Halfon’a İstanbul'da protesto: Çocukları öldürmek nasıl bir his?

Türk-İsrail vatandaşı siyonist Klodya Medina Halfon’a karşı İstanbul’da bir AVM’de protesto düzenlendi. İşgal ordusundaki askerleri Türkiye’ye getirerek estetik operasyonlar ve geziler yaptıran, yasa dışı şekilde Türkiye’den güzellik ürünleri toplayarak İsrail’e bavul ticareti yapan Halfon, yine ürün ticareti için alışveriş yaparken görüldü. Bunun üzerine 7 Ekim Hareketi aktivistleri AVM’de Halfon’un karşısına çıkarak hesap sordu. “Kahrolsun siyonizm”, “Ülkemde siyonist istemiyorum!” sloganları atıp Türk ve Filistin bayrakları açan grubun protestosu üzerine siyonist Klodya Medina Halfon, AVM görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Halfon’un iki oğlunun da Gazze’de soykırım suçu işleyen işgal ordusunda görev yaptığı sosyal medya hesaplarından tespit edildi.