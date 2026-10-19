Pazarda yok manavda bulunmuyor: Kilosu 400 liradan kapıya geliyor

Hasan Yılmaz da meyveleri aldıkları siparişlere göre hasat ettiklerini, aronyanın faydalı bir meyve olduğunu, kendisinin de bu meyveyi kullandığını kaydederek, meyveyi üretmek ve yetiştirmek için bilgi ve beceriye sahip olunması gerektiğini ifade etti.