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Bakan Bolat Brüksel'de son durumu paylaştı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde konu bazlı ilerliyoruz

Bakan Bolat Brüksel'de son durumu paylaştı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde konu bazlı ilerliyoruz

11:15, 14/10/2026, Çarşamba
AA
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Bakan Bolat Brüksel'de son durumu paylaştı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde konu bazlı ilerliyoruz
Bakan Bolat:"İlgili konular gündeme geldiği için AB Komisyonunun ilgili mercileri bizimle müzakerelerini yapıyorlar. Konular bazında ilerliyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Bolat, Brüksel temasları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, bakanlıklar ve iş dünyasıyla koordineli bir şekilde Türkiye-AB ilişkileri bağlamında yoğun bir çaba sarf ettiğine işaret eden Bolat, "Türkiye-AB ekonomik ilişkileri Türkiye için ne kadar önemliyse, AB için de o kadar önemli. Bunun Avrupalı ortaklarımız ve dostlarımızın da birçoğu farkında. Türkiye ile yakın ve güçlü ekonomik ilişkilerini devam etmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası'na ilişkin de son bir yıldır yoğun çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, bu bağlamda başta otomotiv sanayi olmak üzere gelecek yatırımlar ve elektrikli araçlar hususunda sınırlayıcı düzenlemeler bulunduğuna dikkati çekti.

Söz konusu sınırlayıcı düzenlemelerin giderilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirten Bolat, muhataplarına Türkiye'nin beklentilerini açık bir şekilde aktardıklarını ve irtibatlarının sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Bolat, dünyadaki ticaret savaşları, ekonomik sıkıntılar, jeopolitik gerilimler karşısında farklı akımlar olduğuna işaret etti.

AB'nin tek ve homojen bir yapı olmadığını söyleyen Bolat, çok farklı topluluklar ve milletleri barındırdığını anımsattı.

Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası'nın AB Komisyonu tarafından sunulduğunu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nde kararlar çıkacağını hatırlatarak, bu konuda "sakin ve serinkanlı" olunması gerektiğini vurguladı.

İşin içine siyaset ve parlamento girdiğinde farklı bir aleyhte karar da çıkabileceğine işaret eden Bolat, Türkiye'nin mutlaka "Made in EU" kapsamında olmasına inanan da çok sayıda AB yetkilisi bulunduğunu anlattı.

"(Gümrük Birliği güncellenmesi müzakereleri) Konular bazında ilerliyoruz"

Bakan Bolat, Brüksel'de yoğun temaslarda bulunduğunu son 3 ayda 3, son bir yılda 5 defa resmi ziyaret düzenlediğini belirtti.

AB içindeki Türkiye ile dost ve ortak sayısının da arttığına dikkati çeken Bolat, "İnşallah sonuç hayırlı olacak." dedi.

Bolat, Gümrük Birliği'nin AB'ye de Türkiye'ye de çok şey kazandırdığını anımsatarak, "Türkiye-AB ticareti 30 yılda 11 kat arttı ve 233 milyar dolara yükseldi. O nedenle bu bir kazan-kazan ilişkisi." diye konuştu.

Gümrük Birliği güncellenmesi müzakerelerinin mevcut durumu hakkında ise Bakan Bolat, sürecin başladığına dikkati çekti.

Gümrük Birliği modernleştirilmesi veya güncellenmesi kapsamında bulunan temel konuların e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri başlıkları olduğunu anımsatan Bolat, bu alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Bolat, kamu alımlarına ilişkin temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanunu anımsatarak, Türkiye AB arasında ikili anlaşma sağlanması için analiz sürecinin tamamlandığını, teknik görüşmelerin de başladığını ifade etti.

Dijital ticaret alanında ise AB'nin kendi mevzuatını hazırlarken Türkiye ile koordinasyon içinde hareket ettiğini aktaran Bolat, Türkiye'nin AB'nin 1 Temmuz'da uygulamaya başladığı ve paket başına 3 avro tahsil edilmesini içeren mevzuattan muaf tutulduğunu anımsattı.

Bolat, bazı üye ülkelerin tutumu nedeniyle Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin resmen başlaması için AB Konseyinden Komisyona henüz yetki verilmediğine işaret ederek, "İlgili konular gündeme geldiği için AB Komisyonunun ilgili mercileri bizimle müzakerelerini yapıyorlar. Konular bazında ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :ABAvrupaGümrük Birliğikamu alımlarıTicaretTicaret Bakanı Ömer BolatYatırımlar
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