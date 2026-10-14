Vatandaş şikayet etti bakanlık harekete geçti: Elektronik servis firmasına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığının, tüketicilerin haklarını korumakta ve hiçbir şikayeti göz ardı etmediği belirtilen açıklamada,

"CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi, yazılı başvurular, telefon ve diğer kanallar aracılığıyla ulaşan her başvuru kendi kapsamı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte; gerekli inceleme ve denetimler gerçekleştirilerek mevzuata aykırılık tespit edilmesi hâlinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Tüketicilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir"