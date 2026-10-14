Vatandaş şikayet etti bakanlık harekete geçti: Elektronik servis firmasına ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı, tüketici şikayetleri üzerine elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaya 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Elektronik cihaz servis hizmetlerine yönelik tüketici şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren firma hakkında, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüze ulaşan şikayet başvurularının 2026 yılında belirgin şekilde artması üzerine firma hakkındaki denetim ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Firma hakkında Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplam 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulanmıştır.
CİMER üzerinden 6 ayrı başvuru yapıldı
6 Ekim 2026 tarihinde firma hakkında ulaşan 6 ayrı CİMER başvurusu da değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruların 2’si kapsamında denetim gerçekleştirilerek firmadan bilgi ve belge talep edilmiş, eksik belgelerin tamamlanması gereken diğer 4 başvuru için ise başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.