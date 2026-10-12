Kasada 210 liralık fiyat farkını Ticaret Bakanlığı affetmedi: CİMER'e şikayet eden vatandaşa cevap geldi
Ticaret Bakanlığı, bir vatandaşın şikâyeti üzerine Ankara'da gerçekleştirdiği denetimde, rafta 429,95 TL olan 600 gramlık balın kasada 639,95 TL'ye satıldığını tespit etti. Ayrıca 4 üründe fiyat etiketi bulunmadığı belirlenirken, işletmeye idari para cezası uygulandı
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için ülke genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Fiyat etiketi, fahiş fiyat ve son kullanma tarihi gibi konularda yapılan kontrollerde, vatandaşlardan gelen şikâyetler de dikkate alınıyor.Son olarak bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı başvuru üzerine Ankara Ticaret Müdürlüğü ekipleri bir markette inceleme gerçekleştirdi. Denetimde, 600 gramlık bal ürününün rafta 429,95 TL olarak gösterilen fiyatının kasada 639,95 TL olduğu ortaya çıktı.
4 üründe daha fiyat etiketi bulunamadı
Kontroller sırasında yalnızca bal ürünündeki fiyat uyuşmazlığı değil, 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunmaması da tespit edildi.
Ticaret Bakanı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşarak raf ve kasa fiyatlarının aynı olması gerektiğini vurguladı.
İşletmeye idari para cezası uygulandı
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların belirlenmesinin ardından market işletmesine idari para cezası kesildi.
Bakanlık, tüketici haklarının korunması, fiyatlarda şeffaflığın sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.